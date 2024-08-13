13 августа 2024

Компании ХМАО бросились обставлять офисы по особым заказам

У компаний ХМАО спрос на установку особенной мебели в офисах вырос на 50%
© Служба новостей «URA.RU»
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Спрос на установку мебели по спецзаказам в офисах вырос более чем на 50%
Спрос на установку мебели по спецзаказам в офисах вырос более чем на 50% Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе у компаний вырос интерес к установке мебели в офисах по спецзаказам. За год спрос на услугу вырос более чем на 50%, рассказали URA.RU аналитики «Авито Услуг».

«Некоторые компании изготавливают мебель на заказ. Спрос на такие услуги в ХМАО за год вырос на 53%. Предложение по производству индивидуальной мебели выросло на 136% за тот же период», — говорится в исследовании. А общий спрос на сборку и ремонт офисной мебели за полгода увеличился на 21%.

Вместе с этим югорские компании стали также активно обновлять отделку офисов. Интерес к услугам по капитальному и косметическому ремонту в июле увеличился в два раза по сравнению с январем.

«Перед началом делового сезона многие компании освежают ремонт в офисе и приводят в порядок технику. Летом многие сотрудники в отпусках, а за окном стоит теплая погода, которая помогает ускорить некоторые из процессов ремонта», — добавляют аналитики.

Ранее URA.RU рассказывало, каким офисным специалистам в ХМАО платят больше всего. Топ возглавили инженеры, технологи и аналитики.

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В Ханты-Мансийском автономном округе у компаний вырос интерес к установке мебели в офисах по спецзаказам. За год спрос на услугу вырос более чем на 50%, рассказали URA.RU аналитики «Авито Услуг». «Некоторые компании изготавливают мебель на заказ. Спрос на такие услуги в ХМАО за год вырос на 53%. Предложение по производству индивидуальной мебели выросло на 136% за тот же период», — говорится в исследовании. А общий спрос на сборку и ремонт офисной мебели за полгода увеличился на 21%. Вместе с этим югорские компании стали также активно обновлять отделку офисов. Интерес к услугам по капитальному и косметическому ремонту в июле увеличился в два раза по сравнению с январем. «Перед началом делового сезона многие компании освежают ремонт в офисе и приводят в порядок технику. Летом многие сотрудники в отпусках, а за окном стоит теплая погода, которая помогает ускорить некоторые из процессов ремонта», — добавляют аналитики. Ранее URA.RU рассказывало, каким офисным специалистам в ХМАО платят больше всего. Топ возглавили инженеры, технологи и аналитики.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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