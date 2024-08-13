Компании ХМАО бросились обставлять офисы по особым заказам

В Ханты-Мансийском автономном округе у компаний вырос интерес к установке мебели в офисах по спецзаказам. За год спрос на услугу вырос более чем на 50%, рассказали URA.RU аналитики «Авито Услуг».
«Некоторые компании изготавливают мебель на заказ. Спрос на такие услуги в ХМАО за год вырос на 53%. Предложение по производству индивидуальной мебели выросло на 136% за тот же период», — говорится в исследовании. А общий спрос на сборку и ремонт офисной мебели за полгода увеличился на 21%.
Вместе с этим югорские компании стали также активно обновлять отделку офисов. Интерес к услугам по капитальному и косметическому ремонту в июле увеличился в два раза по сравнению с январем.
«Перед началом делового сезона многие компании освежают ремонт в офисе и приводят в порядок технику. Летом многие сотрудники в отпусках, а за окном стоит теплая погода, которая помогает ускорить некоторые из процессов ремонта», — добавляют аналитики.
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