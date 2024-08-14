Челябинская область останется в плену циклона

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В регионе 15 августа ожидаются дожди и град
В регионе 15 августа ожидаются дожди и град Фото:
новость из сюжета
На Челябинскую область обрушились затяжные ливни

Челябинская область 15 августа останется под влиянием глубокого циклона. Как сообщили URA.RU в региональном гидрометеоцентре, жителей ожидают град и дожди.

«Наш регион остается под влиянием глубокого циклона, медленно смещающегося через Средний Урал. Днем 15 августа в большинстве районов кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, возможен град», — сообщили URA.RU в ЦГМС.

Местами в регионе ожидаются порывы до 14 метров в секунду, температура воздуха при этом в среднем составит от 16 до 21 градуса. Ночью в области похолодает до 8-13 градусов.

Циклон принес в регион затяжные дожди. Мегаливни с конца июля вызвали подтопление сотни домов и участков. Пострадали улицы областного центра, а из-за постоянно повышенной влажности фермеры и садоводы лишились части урожая.

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Челябинская область 15 августа останется под влиянием глубокого циклона. Как сообщили URA.RU в региональном гидрометеоцентре, жителей ожидают град и дожди. «Наш регион остается под влиянием глубокого циклона, медленно смещающегося через Средний Урал. Днем 15 августа в большинстве районов кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, возможен град», — сообщили URA.RU в ЦГМС. Местами в регионе ожидаются порывы до 14 метров в секунду, температура воздуха при этом в среднем составит от 16 до 21 градуса. Ночью в области похолодает до 8-13 градусов. Циклон принес в регион затяжные дожди. Мегаливни с конца июля вызвали подтопление сотни домов и участков. Пострадали улицы областного центра, а из-за постоянно повышенной влажности фермеры и садоводы лишились части урожая.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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