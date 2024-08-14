Челябинская область останется в плену циклона

Челябинская область 15 августа останется под влиянием глубокого циклона. Как сообщили URA.RU в региональном гидрометеоцентре, жителей ожидают град и дожди.
«Наш регион остается под влиянием глубокого циклона, медленно смещающегося через Средний Урал. Днем 15 августа в большинстве районов кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, возможен град», — сообщили URA.RU в ЦГМС.
Местами в регионе ожидаются порывы до 14 метров в секунду, температура воздуха при этом в среднем составит от 16 до 21 градуса. Ночью в области похолодает до 8-13 градусов.
Циклон принес в регион затяжные дожди. Мегаливни с конца июля вызвали подтопление сотни домов и участков. Пострадали улицы областного центра, а из-за постоянно повышенной влажности фермеры и садоводы лишились части урожая.
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