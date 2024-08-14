В центре Челябинска на месяц перекроют перекресток и изменят движение трамваев

В Челябинске с 15 августа ограничат движение транспорта по проспекту Победы на пересечении с улицей Кирова. Из-за ремонта путей также изменится движение трамваев, сообщили URA.RU в пресс-службе перевозчика.
«С 15 августа по 22 сентября прекращается движение трамваев по проспекту Победы от улицы Кирова до Российской и на пересечении с улицей Кирова. На этот же период ограничивается движение транспорта по проспекту Победы на пересечении с улицей Кирова», — сообщили в «ЧелябГЭТ».
Причиной ограничений стал ремонт трамвайного узла. Как уточнили в пресс-службе, это один из самых проблемных участков.
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