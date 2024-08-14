В центре Челябинска на месяц перекроют перекресток и изменят движение трамваев

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Движение ограничат с 15 по 22 августа
Движение ограничат с 15 по 22 августа Фото:

В Челябинске с 15 августа ограничат движение транспорта по проспекту Победы на пересечении с улицей Кирова. Из-за ремонта путей также изменится движение трамваев, сообщили URA.RU в пресс-службе перевозчика.

«С 15 августа по 22 сентября прекращается движение трамваев по проспекту Победы от улицы Кирова до Российской и на пересечении с улицей Кирова. На этот же период ограничивается движение транспорта по проспекту Победы на пересечении с улицей Кирова», — сообщили в «ЧелябГЭТ».

Причиной ограничений стал ремонт трамвайного узла. Как уточнили в пресс-службе, это один из самых проблемных участков.

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В Челябинске с 15 августа ограничат движение транспорта по проспекту Победы на пересечении с улицей Кирова. Из-за ремонта путей также изменится движение трамваев, сообщили URA.RU в пресс-службе перевозчика. «С 15 августа по 22 сентября прекращается движение трамваев по проспекту Победы от улицы Кирова до Российской и на пересечении с улицей Кирова. На этот же период ограничивается движение транспорта по проспекту Победы на пересечении с улицей Кирова», — сообщили в «ЧелябГЭТ». Причиной ограничений стал ремонт трамвайного узла. Как уточнили в пресс-службе, это один из самых проблемных участков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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