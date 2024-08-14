Жительница Челябинска не может откачать воду с участка и дачи, которые затопило во время мегаливней в конце июля. Женщина 14 августа пояснила URA.RU, что правление СНТ отказывается помогать в устранении последствий.
«У меня участок в СНТ „Электрометаллург“ Сосновского района. Сад затопило по колено, дом затоплен. Правление СНТ бездействует, никак не ликвидирует последствия. При попытках получить справки зампредседателя насмехается и хамит садоводам», — сообщила URA.RU читательница.
СНТ не попало в зону ЧС во время массовых подтоплений, и женщина не может рассчитывать на пособие по восстановлению участка. Она также обращалась к соцработникам района.
URA.RU направило запрос на имя председателя СНТ Евгения Бакланова. Ответ будет опубликован после получения.
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