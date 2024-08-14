Челябинка не может добиться помощи после затопления дачи ливнями. Фото

Челябинка пожаловалась на бездействие правления СНТ после затопления ливнями
© Служба новостей «URA.RU»
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Владелица дачи не может добиться уборки воды со своего участка (архивное фото)
Владелица дачи не может добиться уборки воды со своего участка (архивное фото) Фото:
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На Челябинскую область обрушились затяжные ливни

Жительница Челябинска не может откачать воду с участка и дачи, которые затопило во время мегаливней в конце июля. Женщина 14 августа пояснила URA.RU, что правление СНТ отказывается помогать в устранении последствий.

«У меня участок в СНТ „Электрометаллург“ Сосновского района. Сад затопило по колено, дом затоплен. Правление СНТ бездействует, никак не ликвидирует последствия. При попытках получить справки зампредседателя насмехается и хамит садоводам», — сообщила URA.RU читательница.

СНТ не попало в зону ЧС во время массовых подтоплений, и женщина не может рассчитывать на пособие по восстановлению участка. Она также обращалась к соцработникам района.

URA.RU направило запрос на имя председателя СНТ Евгения Бакланова. Ответ будет опубликован после получения.

Вода находится на участке женщины с начала мегаливней
Вода находится на участке женщины с начала мегаливней
Фото:

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Жительница Челябинска не может откачать воду с участка и дачи, которые затопило во время мегаливней в конце июля. Женщина 14 августа пояснила URA.RU, что правление СНТ отказывается помогать в устранении последствий. «У меня участок в СНТ „Электрометаллург“ Сосновского района. Сад затопило по колено, дом затоплен. Правление СНТ бездействует, никак не ликвидирует последствия. При попытках получить справки зампредседателя насмехается и хамит садоводам», — сообщила URA.RU читательница. СНТ не попало в зону ЧС во время массовых подтоплений, и женщина не может рассчитывать на пособие по восстановлению участка. Она также обращалась к соцработникам района. URA.RU направило запрос на имя председателя СНТ Евгения Бакланова. Ответ будет опубликован после получения.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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