В Каменске-Уральском прошел смерч. Фото, видео

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Смерч. Сургут, смерч
Подобные смерчи не опасны (архивное фото) Фото:

Жители Каменска-Уральского (Свердловская область) 14 августа могли наблюдать тучи с воронкой и смерч. Синоптик Алексей Пулин рассказал URA.RU, что подобное явление сложно встретить на суше, но все же оно не считается опасным.

«Он [смерч] не связан с суперячейкой или с мезоциклоном. Такие смерчи обычно слабые, над сушей встречаются достаточно редко, чаще над водой», — сказал Пулин.

Ранее жители города Нижние Серги и Нижний Тагил запечатлели огромный торнадо. Природное явления не повлияло на инфраструктуру муниципалитетов.

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Жители Каменска-Уральского (Свердловская область) 14 августа могли наблюдать тучи с воронкой и смерч. Синоптик Алексей Пулин рассказал URA.RU, что подобное явление сложно встретить на суше, но все же оно не считается опасным. «Он [смерч] не связан с суперячейкой или с мезоциклоном. Такие смерчи обычно слабые, над сушей встречаются достаточно редко, чаще над водой», — сказал Пулин. Ранее жители города Нижние Серги и Нижний Тагил запечатлели огромный торнадо. Природное явления не повлияло на инфраструктуру муниципалитетов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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