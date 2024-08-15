Подобные смерчи не опасны (архивное фото)
Жители Каменска-Уральского (Свердловская область) 14 августа могли наблюдать тучи с воронкой и смерч. Синоптик Алексей Пулин рассказал URA.RU, что подобное явление сложно встретить на суше, но все же оно не считается опасным.
«Он [смерч] не связан с суперячейкой или с мезоциклоном. Такие смерчи обычно слабые, над сушей встречаются достаточно редко, чаще над водой», — сказал Пулин.
Ранее жители города Нижние Серги и Нижний Тагил запечатлели огромный торнадо. Природное явления не повлияло на инфраструктуру муниципалитетов.
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