16 августа 2024

За год из Тюменской области выгнали в пять раз больше мигрантов

© Служба новостей «URA.RU»
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Рейд по мигрантам в ТРЦ «Гринвич». Екатеринбург, торговый центр, мигранты, рейд, силовик, нелегалы
В 2024 году выросло число проверок мигрантов и количество тех, кого выслали из страны Фото:

За год число мигрантов, выдворенных из Тюменской области за пределы РФ, выросло более чем в 5,5 раз. Об этом URA.RU сообщили в региональном управлении МВД.

«За первые шесть месяцев 2024 года с территории Тюменской области за пределы России удален 751 иностранный гражданин. С января по июнь 2023 года таковых было 132 человека», — рассказали URA.RU в полиции.

Там также добавили, что в первом полугодии в регионе выросло количество проверок соблюдения миграционного законодательства — с 1542 до 1982. Также в этой сфере увеличилось число выявленных правонарушений — с 4030 до 5096.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени появились нелегальные центры адаптации для мигрантов. Иностранцы снимают самое дешевое жилье в старых пансионатах и массово живут там до тех пор, пока не оформят разрешительные документы и не устроятся на работу.

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За год число мигрантов, выдворенных из Тюменской области за пределы РФ, выросло более чем в 5,5 раз. Об этом URA.RU сообщили в региональном управлении МВД. «За первые шесть месяцев 2024 года с территории Тюменской области за пределы России удален 751 иностранный гражданин. С января по июнь 2023 года таковых было 132 человека», — рассказали URA.RU в полиции. Там также добавили, что в первом полугодии в регионе выросло количество проверок соблюдения миграционного законодательства — с 1542 до 1982. Также в этой сфере увеличилось число выявленных правонарушений — с 4030 до 5096. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени появились нелегальные центры адаптации для мигрантов. Иностранцы снимают самое дешевое жилье в старых пансионатах и массово живут там до тех пор, пока не оформят разрешительные документы и не устроятся на работу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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