За год из Тюменской области выгнали в пять раз больше мигрантов

17 августа 2024 в 12:00 Размер текста - 17 +

В 2024 году выросло число проверок мигрантов и количество тех, кого выслали из страны Фото: Илья Московец © URA.RU За год число мигрантов, выдворенных из Тюменской области за пределы РФ, выросло более чем в 5,5 раз. Об этом URA.RU сообщили в региональном управлении МВД. «За первые шесть месяцев 2024 года с территории Тюменской области за пределы России удален 751 иностранный гражданин. С января по июнь 2023 года таковых было 132 человека», — рассказали URA.RU в полиции. Там также добавили, что в первом полугодии в регионе выросло количество проверок соблюдения миграционного законодательства — с 1542 до 1982. Также в этой сфере увеличилось число выявленных правонарушений — с 4030 до 5096. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени появились нелегальные центры адаптации для мигрантов. Иностранцы снимают самое дешевое жилье в старых пансионатах и массово живут там до тех пор, пока не оформят разрешительные документы и не устроятся на работу. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

За год число мигрантов, выдворенных из Тюменской области за пределы РФ, выросло более чем в 5,5 раз. Об этом URA.RU сообщили в региональном управлении МВД. «За первые шесть месяцев 2024 года с территории Тюменской области за пределы России удален 751 иностранный гражданин. С января по июнь 2023 года таковых было 132 человека», — рассказали URA.RU в полиции. Там также добавили, что в первом полугодии в регионе выросло количество проверок соблюдения миграционного законодательства — с 1542 до 1982. Также в этой сфере увеличилось число выявленных правонарушений — с 4030 до 5096. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени появились нелегальные центры адаптации для мигрантов. Иностранцы снимают самое дешевое жилье в старых пансионатах и массово живут там до тех пор, пока не оформят разрешительные документы и не устроятся на работу.