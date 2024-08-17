В Турции задержали семь человек по подозрению в причастности к лесным пожарам

Последний крупный пожар произошел в турецком Измире
Глава МВД Турции Али Ерликая доложил о задержании семерых человек на западе и северо-западе страны. Они подозреваются в причастности к поджогам лесных массивов.
«Задержаны семь человек по подозрению в возникновении лесных пожаров», — написал Ерликая на своей странице в X. Он отметил, что четверо из подозреваемых взяты под стражу.
Ранее сообщалось о масштабном пожаре в турецком Измире. Тогда огонь охватил многоэтажные жилые дома, что вынудило властей объявить эвакуацию местных жителей.
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