17 августа 2024

В Турции задержали семь человек по подозрению в причастности к лесным пожарам

© Служба новостей «URA.RU»
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Учения по тушению торфяных пожаров. Свердловская область, лесной пожар, рукав, шланг, проливка, тушение торфяника, тушение торфяного пожара
Последний крупный пожар произошел в турецком Измире Фото:

Глава МВД Турции Али Ерликая доложил о задержании семерых человек на западе и северо-западе страны. Они подозреваются в причастности к поджогам лесных массивов.

«Задержаны семь человек по подозрению в возникновении лесных пожаров», — написал Ерликая на своей странице в X. Он отметил, что четверо из подозреваемых взяты под стражу.

Ранее сообщалось о масштабном пожаре в турецком Измире. Тогда огонь охватил многоэтажные жилые дома, что вынудило властей объявить эвакуацию местных жителей.

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Глава МВД Турции Али Ерликая доложил о задержании семерых человек на западе и северо-западе страны. Они подозреваются в причастности к поджогам лесных массивов. «Задержаны семь человек по подозрению в возникновении лесных пожаров», — написал Ерликая на своей странице в X. Он отметил, что четверо из подозреваемых взяты под стражу. Ранее сообщалось о масштабном пожаре в турецком Измире. Тогда огонь охватил многоэтажные жилые дома, что вынудило властей объявить эвакуацию местных жителей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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