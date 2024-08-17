В Турции задержали семь человек по подозрению в причастности к лесным пожарам

18 августа 2024 в 03:52 Размер текста - 17 +

Последний крупный пожар произошел в турецком Измире Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Глава МВД Турции Али Ерликая доложил о задержании семерых человек на западе и северо-западе страны. Они подозреваются в причастности к поджогам лесных массивов. «Задержаны семь человек по подозрению в возникновении лесных пожаров», — написал Ерликая на своей странице в X. Он отметил, что четверо из подозреваемых взяты под стражу. Ранее сообщалось о масштабном пожаре в турецком Измире. Тогда огонь охватил многоэтажные жилые дома, что вынудило властей объявить эвакуацию местных жителей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава МВД Турции Али Ерликая доложил о задержании семерых человек на западе и северо-западе страны. Они подозреваются в причастности к поджогам лесных массивов. «Задержаны семь человек по подозрению в возникновении лесных пожаров», — написал Ерликая на своей странице в X. Он отметил, что четверо из подозреваемых взяты под стражу. Ранее сообщалось о масштабном пожаре в турецком Измире. Тогда огонь охватил многоэтажные жилые дома, что вынудило властей объявить эвакуацию местных жителей.