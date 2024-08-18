Минобороны: ВСУ потеряли в Курской области за сутки 300 человек

18 августа 2024 в 16:26 Размер текста - 17 +

ВС РФ ликвидировали 300 солдат ВСУ за сутки в Курской области, сообщили в МО РФ Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ За сутки в Курской области украинская армия потеряла 300 военных. Также ВС РФ ликвидировали технику ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «За сутки потери ВСУ составили более 300 военнослужащих и 27 единиц бронетехники, в том числе шесть танков, боевая машина пехоты, два бронетранспортера, 18 боевых бронированных машин, а также четыре автомобиля, пусковая установка MLRS и две единицы инженерной техники, среди которых инженерная машина разграждения», — передает Минобороны РФ в telegram-канале . Отмечается, что группировка «Север» остановила продвижение ВСУ вглубь населенных пунктов Алексеевское, Сафоновка и Шептуховка. Также российская армия отразила атаки Украины в направлении Комаровки, Ольговки, Русского и Черкасского Поречного. Украинские диверсанты вторглись в Курскую область утром 6 августа. ВСУ потеряли почти 3,5 тысячи солдат и 50 танков за почти две недели боев в Курской области. Помимо военных действий, украинцы издеваются над мирными жителями в регионе. Например, так произошло в Судже. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

За сутки в Курской области украинская армия потеряла 300 военных. Также ВС РФ ликвидировали технику ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «За сутки потери ВСУ составили более 300 военнослужащих и 27 единиц бронетехники, в том числе шесть танков, боевая машина пехоты, два бронетранспортера, 18 боевых бронированных машин, а также четыре автомобиля, пусковая установка MLRS и две единицы инженерной техники, среди которых инженерная машина разграждения», — передает Минобороны РФ в telegram-канале. Отмечается, что группировка «Север» остановила продвижение ВСУ вглубь населенных пунктов Алексеевское, Сафоновка и Шептуховка. Также российская армия отразила атаки Украины в направлении Комаровки, Ольговки, Русского и Черкасского Поречного. Украинские диверсанты вторглись в Курскую область утром 6 августа. ВСУ потеряли почти 3,5 тысячи солдат и 50 танков за почти две недели боев в Курской области. Помимо военных действий, украинцы издеваются над мирными жителями в регионе. Например, так произошло в Судже.