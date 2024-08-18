Минобороны: ВСУ потеряли в Курской области за сутки 300 человек

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ВС РФ ликвидировали 300 солдат ВСУ за сутки в Курской области, сообщили в МО РФ Фото:
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В Курской области развернулись бои с ВСУ

За сутки в Курской области украинская армия потеряла 300 военных. Также ВС РФ ликвидировали технику ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«За сутки потери ВСУ составили более 300 военнослужащих и 27 единиц бронетехники, в том числе шесть танков, боевая машина пехоты, два бронетранспортера, 18 боевых бронированных машин, а также четыре автомобиля, пусковая установка MLRS и две единицы инженерной техники, среди которых инженерная машина разграждения», — передает Минобороны РФ в telegram-канале.

Отмечается, что группировка «Север» остановила продвижение ВСУ вглубь населенных пунктов Алексеевское, Сафоновка и Шептуховка. Также российская армия отразила атаки Украины в направлении Комаровки, Ольговки, Русского и Черкасского Поречного.

Украинские диверсанты вторглись в Курскую область утром 6 августа. ВСУ потеряли почти 3,5 тысячи солдат и 50 танков за почти две недели боев в Курской области. Помимо военных действий, украинцы издеваются над мирными жителями в регионе. Например, так произошло в Судже.

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За сутки в Курской области украинская армия потеряла 300 военных. Также ВС РФ ликвидировали технику ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «За сутки потери ВСУ составили более 300 военнослужащих и 27 единиц бронетехники, в том числе шесть танков, боевая машина пехоты, два бронетранспортера, 18 боевых бронированных машин, а также четыре автомобиля, пусковая установка MLRS и две единицы инженерной техники, среди которых инженерная машина разграждения», — передает Минобороны РФ в telegram-канале. Отмечается, что группировка «Север» остановила продвижение ВСУ вглубь населенных пунктов Алексеевское, Сафоновка и Шептуховка. Также российская армия отразила атаки Украины в направлении Комаровки, Ольговки, Русского и Черкасского Поречного. Украинские диверсанты вторглись в Курскую область утром 6 августа. ВСУ потеряли почти 3,5 тысячи солдат и 50 танков за почти две недели боев в Курской области. Помимо военных действий, украинцы издеваются над мирными жителями в регионе. Например, так произошло в Судже.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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