Тропы нацпарка Таганай под Златоустом Челябинской области стали непроходимыми. По этой причине после очередного этапа подготовки будущего марафона по бегу судейская коллегия решила изменить трассу, сообщили в пресс-службе парка.
«Погода продолжает испытывать на прочность, и почти все таганайские тропы сейчас размыты. Поэтому после очередного этапа подготовки будущего ультрамарафона судейская коллегия и служба дистанции „Забега за облака“ решили изменить трассу, чтобы обеспечить безопасность участников», — отметили в пресс-службе.
Спортсменам предстоит пробежать на 67, а 58 километров дистанции. При этом к марафонскому кругу прибавится 16-километровая «петля», она охватит Киалимский кордон, горы Ицыл и Дальний Таганай. Набор высоты составит 2 тысячи 200 метров.
Ультрамарафон по бегу стартует в 8-00 24 августа. Сбор участников пройдет за визит-центром Центральной усадьбы национального парка «Таганай».
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