18 августа 2024
17 августа 2024

Дороги в нацпарке под Златоустом превратились в непроходимое месиво. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Из-за того, что тропы стали непроходимыми, для участников марафона по бегу изменят трассу
Из-за того, что тропы стали непроходимыми, для участников марафона по бегу изменят трассу Фото:

Тропы нацпарка Таганай под Златоустом Челябинской области стали непроходимыми. По этой причине после очередного этапа подготовки будущего марафона по бегу судейская коллегия решила изменить трассу, сообщили в пресс-службе парка.

«Погода продолжает испытывать на прочность, и почти все таганайские тропы сейчас размыты. Поэтому после очередного этапа подготовки будущего ультрамарафона судейская коллегия и служба дистанции „Забега за облака“ решили изменить трассу, чтобы обеспечить безопасность участников», — отметили в пресс-службе.

Спортсменам предстоит пробежать на 67, а 58 километров дистанции. При этом к марафонскому кругу прибавится 16-километровая «петля», она охватит Киалимский кордон, горы Ицыл и Дальний Таганай. Набор высоты составит 2 тысячи 200 метров.

Ультрамарафон по бегу стартует в 8-00 24 августа. Сбор участников пройдет за визит-центром Центральной усадьбы национального парка «Таганай».

Тропы нацпарка Таганай под Златоустом стали непроходимыми
Тропы нацпарка Таганай под Златоустом стали непроходимыми
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Тропы нацпарка Таганай под Златоустом Челябинской области стали непроходимыми. По этой причине после очередного этапа подготовки будущего марафона по бегу судейская коллегия решила изменить трассу, сообщили в пресс-службе парка. «Погода продолжает испытывать на прочность, и почти все таганайские тропы сейчас размыты. Поэтому после очередного этапа подготовки будущего ультрамарафона судейская коллегия и служба дистанции „Забега за облака“ решили изменить трассу, чтобы обеспечить безопасность участников», — отметили в пресс-службе. Спортсменам предстоит пробежать на 67, а 58 километров дистанции. При этом к марафонскому кругу прибавится 16-километровая «петля», она охватит Киалимский кордон, горы Ицыл и Дальний Таганай. Набор высоты составит 2 тысячи 200 метров. Ультрамарафон по бегу стартует в 8-00 24 августа. Сбор участников пройдет за визит-центром Центральной усадьбы национального парка «Таганай».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...