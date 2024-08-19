В тюменских кинотеатрах начали показывать фильмы 20-летней давности

В кинотеатрах Тюмени начали вновь показывать франшизу «Пираты Карибского моря»
© Служба новостей «URA.RU»
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Фильмы "Пираты Карибского моря" покажут за два дня
Фильмы "Пираты Карибского моря" покажут за два дня Фото:

В одном из кинотеатров Тюмени начали показывать франшизу «Пираты Карибского моря». Премьера первого фильма состоялась в 2003 году. Информация о продаже билетов появилась на сайте кинотеатра.

«19 и 20-го августа пересматриваем уже успевшие стать классикой фильмы „Пираты Карибского моря“. Билеты доступны только онлайн», — указано на сайте кинотеатра.

Из-за санкций многие зарубежные кинокомпании перестали продлевать контракты с российскими прокатчиками. Новинки кино выходят ограниченным тиражом. Подавляюще число фильмов составляют российские ленты.

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В одном из кинотеатров Тюмени начали показывать франшизу «Пираты Карибского моря». Премьера первого фильма состоялась в 2003 году. Информация о продаже билетов появилась на сайте кинотеатра. «19 и 20-го августа пересматриваем уже успевшие стать классикой фильмы „Пираты Карибского моря“. Билеты доступны только онлайн», — указано на сайте кинотеатра. Из-за санкций многие зарубежные кинокомпании перестали продлевать контракты с российскими прокатчиками. Новинки кино выходят ограниченным тиражом. Подавляюще число фильмов составляют российские ленты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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