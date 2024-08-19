В тюменских кинотеатрах начали показывать фильмы 20-летней давности

Фильмы "Пираты Карибского моря" покажут за два дня
В одном из кинотеатров Тюмени начали показывать франшизу «Пираты Карибского моря». Премьера первого фильма состоялась в 2003 году. Информация о продаже билетов появилась на сайте кинотеатра.
«19 и 20-го августа пересматриваем уже успевшие стать классикой фильмы „Пираты Карибского моря“. Билеты доступны только онлайн», — указано на сайте кинотеатра.
Из-за санкций многие зарубежные кинокомпании перестали продлевать контракты с российскими прокатчиками. Новинки кино выходят ограниченным тиражом. Подавляюще число фильмов составляют российские ленты.
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