Пожар на Стерлитамакском нефтехимическом заводе в Башкортостане потушен. Об этом рассказали в МЧС России.
«В Стерлитамаке огнеборцы МЧС России полностью потушили пожар», — говорится в сообщении пресс-службы МЧС. Пожар был вызван разгерметизацией газопровода на нефтехимическом заводе.
В результате инцидента пострадали три человека, они госпитализированы в тяжелом состоянии. По факту нарушения безопасности возбуждено уголовное дело. Стерлитамакский нефтехимический завод производит вещества, такие как фенольные антиоксиданты, каучуки, авиационное топливо и другие нефтехимические продукты.
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