Пожар на Стерлитамакском нефтехимическом заводе полностью потушен. Видео

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Пожар в Стерлитамаке полностью потушен, заявили в МЧС России
Пожар в Стерлитамаке полностью потушен, заявили в МЧС России Фото:

Пожар на Стерлитамакском нефтехимическом заводе в Башкортостане потушен. Об этом рассказали в МЧС России.

«В Стерлитамаке огнеборцы МЧС России полностью потушили пожар», — говорится в сообщении пресс-службы МЧС. Пожар был вызван разгерметизацией газопровода на нефтехимическом заводе.

В результате инцидента пострадали три человека, они госпитализированы в тяжелом состоянии. По факту нарушения безопасности возбуждено уголовное дело. Стерлитамакский нефтехимический завод производит вещества, такие как фенольные антиоксиданты, каучуки, авиационное топливо и другие нефтехимические продукты.

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Пожар на Стерлитамакском нефтехимическом заводе в Башкортостане потушен. Об этом рассказали в МЧС России. «В Стерлитамаке огнеборцы МЧС России полностью потушили пожар», — говорится в сообщении пресс-службы МЧС. Пожар был вызван разгерметизацией газопровода на нефтехимическом заводе. В результате инцидента пострадали три человека, они госпитализированы в тяжелом состоянии. По факту нарушения безопасности возбуждено уголовное дело. Стерлитамакский нефтехимический завод производит вещества, такие как фенольные антиоксиданты, каучуки, авиационное топливо и другие нефтехимические продукты.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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