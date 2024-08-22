Из тюменского микрорайона построят дорогу с выездом на Червишевский тракт

В Тюмени построят дорогу, соединяющую Червишевский тракт с Тюменской слободой
© Служба новостей «URA.RU»
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Сроки строительства пока неизвестны
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В Тюмени построят дорогу, которая соединит новую развязку на Червишевском тракте с Тюменской слободой. Об этом сообщили в главном управлении строительства региона.

«В настоящее время ведётся проектирование дороги, которая соединит строящуюся развязку на Червишевском тракте с улицей Фармана Салманова. Сроки строительства сможем определить по готовности проекта», — сообщили в ГУС.

Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области расширят трассу до Ямала, которая проходит через Тобольск. Дорога станет четырехполосной.

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В Тюмени построят дорогу, которая соединит новую развязку на Червишевском тракте с Тюменской слободой. Об этом сообщили в главном управлении строительства региона. «В настоящее время ведётся проектирование дороги, которая соединит строящуюся развязку на Червишевском тракте с улицей Фармана Салманова. Сроки строительства сможем определить по готовности проекта», — сообщили в ГУС. Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области расширят трассу до Ямала, которая проходит через Тобольск. Дорога станет четырехполосной.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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