Из тюменского микрорайона построят дорогу с выездом на Червишевский тракт

Сроки строительства пока неизвестны
В Тюмени построят дорогу, которая соединит новую развязку на Червишевском тракте с Тюменской слободой. Об этом сообщили в главном управлении строительства региона.
«В настоящее время ведётся проектирование дороги, которая соединит строящуюся развязку на Червишевском тракте с улицей Фармана Салманова. Сроки строительства сможем определить по готовности проекта», — сообщили в ГУС.
Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области расширят трассу до Ямала, которая проходит через Тобольск. Дорога станет четырехполосной.
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