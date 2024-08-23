Челябинский Роспотребнадзор рассказал, как подготовить рабочее место ребенка к школе

Роспотребнадзор: соответствие мебели росту ребенка нужно проверять дважды в год

На успеваемость и здоровье школьника влияет организация его рабочего места Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Мебель на рабочем месте ребенка должна быть подобрана по его росту. Проверять соответствие параметров при этом следует дважды в год. О том, как подготовить пространство для школьника URA.RU рассказала начальник отдела надзора по гигиене детей и подростков Вероника Макарова.

«Стол и стул должны быть подобраны в соответствии с ростом ребенка. Контроль за соответствием мебели росту следует проводить не реже двух раз в год. Дети быстро растут, и то, что было удобным в начале учебного года, может стать некомфортным к его окончанию», — сообщила URA.RU Макарова.

Специалист подчеркнула, что организация пространства для ребенка влияет как на успеваемость, так и на его здоровье. Неправильная подготовка рабочего места может привести к перенапряжению глаз и поясницы, нарушению осанки и быстрой утомляемости.

Как правильно выбрать мебель

Для выбора стола и стула существует свой метод, уточнила Макарова. Ребенок должен опереться локтем на стол и поднять предплечья вертикально, когда сидит прямо. В таком положении кончики пальцев рук должны доставать до наружного угла глаз.

Высота стула должна позволять ногам школьника упираться в пол, образуя прямой угол в коленях и тазобедренных суставах. Спинка при этом должна быть невысокой, но обеспечивать поддержку поясницы.

Организация стола и освещения

Дневной свет должен падать на стол с противоположной стороны от преобладающей руки. Если ребенок левша, окно должно находится справа. Искусственное освещение не должно слепить. Макарова рекомендует использовать абажуры, помогающие свету быть более мягким.

Специалист также советует заранее позаботится о том, чтобы принадлежности и учебники находились под рукой, а на столе не было лишних предметов. Рабочее место должно быть организовано так, чтобы не отвлекать внимание школьника.

Гаджеты в обучении

При использовании гаджетов, эксперт рекомендует следить за регулярными перерывами. Во время отдыха следует выполнять гимнастику для глаз, в которую входит моргание, фокусировка, вращение глаз.