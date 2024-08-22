В выходные челябинцам расскажут про джаз, культуру потребления и покажут ночное кино. Афиша

В Челябинске на выходных, 24 и 25 августа, пройдут семь фестивалей

23 августа 2024 в 08:45 Размер текста - 17 +

Жителей Челябинска на экскурсии научат джазовой импровизации Фото: Размик Закарян © URA.RU В Челябинске в выходные, 24 и 25 августа, пройдут семь фестивалей. На одном из них будут проводить ночные киносеансы, где покажут новинки российского кинематографа. Также горожанам обещают рассказать про культуру рационального потребления, показать искусство будущего и джазовую импровизацию. О том, где челябинцам можно обменяться вещами, посмотреть кино ночью, попробовать блюда уральской кухни и станцевать танго — в материале URA.RU. Фестивали: «Ночь кино», ярмарка народов Урала и танцевальный флешмоб «Большой фестиваль волонтеров» пройдет в Арт-сквере в субботу, 24 августа. Более 25 площадок разместится рядом с набережной реки Миасс. Там проведут мастер-классы и устроят сбор использованных крышек, батареек, макулатуры и корма для животных. Также приглашенные эксперты проведут лекции, где расскажут о театре, культуре рационального потребления и способах обеспечения счастливой жизни. Вход свободный. Погрузиться в искусство будущего предлагают на фесте «Скрябин» Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В центре города 24 августа пройдет фестиваль «Скрябин», который посвящен искусству будущего. На площадке театра оперы и балета имени Глинки художники будут создавать образы из музыкальной поэмы Скрябина «Прометей». Холстом для творцов станет классическая архитектура. На Кировке возле площади Знаков Зодиака современники представят работы в стиле русского авангардизма. Картины именитых художников воссоздадут в аудиовизуальный проект. На светодиодном холсте в сквере органного зала «Родина» медиахудожники разместят инсталляции в русском символизме. Посетить мероприятие можно бесплатно. Откроет серию кинопоказов фестиваль «Ночь кино». В эту субботу, 24 августа на четырех площадках пройдут бесплатные ночные сеансы. В рамках ежегодного мероприятия покажут новинки российского кино: «По щучьему веленью», «100 лет тому вперед» и «Воздух». Показы запланированы в киноцентре «Импульс», парке имени Гагарина, парке «Сад Победы» и в кинотеатре «Знамя». Про челябинский джаз расскажут на экскурсии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Фестиваль моды и творчества «Своп Weekend» состоится 24 и 25 августа на территории дома Беляевского. В программе фестиваля: лекции, мастер-классы, концерты и своп-мероприятия, где посетители смогут обменяться вещами, книгами и растениями. Каждый день феста будет завершаться фортепианным концертом и кинопоказом. В рамках джазового фестиваля проект «Челябинск пешком» организовывает 24 августа экскурсию «Джаз — точка притяжения», где участники смогут услышать интересные истории о музыкальном направлении и принять участие в мастер-классе по джазовой импровизации. Стоимость — 1500 рублей. Уральская ярмарка про мир этнокультуры и творчества открывается для челябинцев 25 августа в усадьбе Рябинина. Фестиваль будет посвящен взаимодействию разных народов Урала. Гостей ждут мастер-классы, ярмарка ремесел, лекции, музыкальные номера и традиционная кухня. Вход — 200 рублей. Мастер-классы оплачиваются отдельно. Принять участье в танцевальном флешмобе может любой Фото: Размик Закарян © URA.RU Международный флешмоб «За Танго» пройдет 24 августа на площадке у памятника Курчатову. Мероприятие проводится в седьмой раз, участие в нем бесплатное. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске в выходные, 24 и 25 августа, пройдут семь фестивалей. На одном из них будут проводить ночные киносеансы, где покажут новинки российского кинематографа. Также горожанам обещают рассказать про культуру рационального потребления, показать искусство будущего и джазовую импровизацию. О том, где челябинцам можно обменяться вещами, посмотреть кино ночью, попробовать блюда уральской кухни и станцевать танго — в материале URA.RU. «Большой фестиваль волонтеров» пройдет в Арт-сквере в субботу, 24 августа. Более 25 площадок разместится рядом с набережной реки Миасс. Там проведут мастер-классы и устроят сбор использованных крышек, батареек, макулатуры и корма для животных. Также приглашенные эксперты проведут лекции, где расскажут о театре, культуре рационального потребления и способах обеспечения счастливой жизни. Вход свободный. В центре города 24 августа пройдет фестиваль «Скрябин», который посвящен искусству будущего. На площадке театра оперы и балета имени Глинки художники будут создавать образы из музыкальной поэмы Скрябина «Прометей». Холстом для творцов станет классическая архитектура. На Кировке возле площади Знаков Зодиака современники представят работы в стиле русского авангардизма. Картины именитых художников воссоздадут в аудиовизуальный проект. На светодиодном холсте в сквере органного зала «Родина» медиахудожники разместят инсталляции в русском символизме. Посетить мероприятие можно бесплатно. Откроет серию кинопоказов фестиваль «Ночь кино». В эту субботу, 24 августа на четырех площадках пройдут бесплатные ночные сеансы. В рамках ежегодного мероприятия покажут новинки российского кино: «По щучьему веленью», «100 лет тому вперед» и «Воздух». Показы запланированы в киноцентре «Импульс», парке имени Гагарина, парке «Сад Победы» и в кинотеатре «Знамя». Фестиваль моды и творчества «Своп Weekend» состоится 24 и 25 августа на территории дома Беляевского. В программе фестиваля: лекции, мастер-классы, концерты и своп-мероприятия, где посетители смогут обменяться вещами, книгами и растениями. Каждый день феста будет завершаться фортепианным концертом и кинопоказом. В рамках джазового фестиваля проект «Челябинск пешком» организовывает 24 августа экскурсию «Джаз — точка притяжения», где участники смогут услышать интересные истории о музыкальном направлении и принять участие в мастер-классе по джазовой импровизации. Стоимость — 1500 рублей. Уральская ярмарка про мир этнокультуры и творчества открывается для челябинцев 25 августа в усадьбе Рябинина. Фестиваль будет посвящен взаимодействию разных народов Урала. Гостей ждут мастер-классы, ярмарка ремесел, лекции, музыкальные номера и традиционная кухня. Вход — 200 рублей. Мастер-классы оплачиваются отдельно. Международный флешмоб «За Танго» пройдет 24 августа на площадке у памятника Курчатову. Мероприятие проводится в седьмой раз, участие в нем бесплатное.