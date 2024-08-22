Путин: Дерипаска будет представлять РФ в Деловом совете АТЭС

22 августа 2024 в 19:59 Размер текста - 17 +

Распоряжение о том, что Дерипаска будет представлять РФ в Деловом совете АТЭС, подписал Владимир Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU Бывший президент Русала Олег Дерипаска будет представлять Россию в форуме Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Об этом написали в распоряжении президента РФ Владимира Путина. «Российский предприниматель Дерипаска, гендиректор РФПИ Дмитриев и глава ВТБ Костин будут представлять Россию в Деловом совете АТЭС в 2025-2027», — говорится в распоряжении. Распоряжение подписал президент РФ Владимир Путин. Ранее сообщалось, что Дерипаска призвал немедленно прекратить огонь на Украине. Он также считает, что Россия тратит слишком много на спецоперацию. Однако он заявил, что его отношения с президентом РФ будут оставаться неизменными. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывший президент Русала Олег Дерипаска будет представлять Россию в форуме Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Об этом написали в распоряжении президента РФ Владимира Путина. «Российский предприниматель Дерипаска, гендиректор РФПИ Дмитриев и глава ВТБ Костин будут представлять Россию в Деловом совете АТЭС в 2025-2027», — говорится в распоряжении. Распоряжение подписал президент РФ Владимир Путин. Ранее сообщалось, что Дерипаска призвал немедленно прекратить огонь на Украине. Он также считает, что Россия тратит слишком много на спецоперацию. Однако он заявил, что его отношения с президентом РФ будут оставаться неизменными.