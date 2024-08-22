22 августа 2024

Челябинцы обручились в пиратском стиле на шоу «Четыре свадьбы». Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Челябинцы потратили на свадьбу 300 тысяч рублей
Челябинцы потратили на свадьбу 300 тысяч рублей Фото:

Пара из Кыштыма Челябинской области обручилась в эфире шоу «Четыре свадьбы» на телеканале «Пятница!». О том, что влюбленные в качестве тематики свадьбы выбрали пиратский стиль, URA.RU рассказали в пресс-службе телеканала.

«В числе участников проекта оказалась пара из Кыштыма — 37-летняя Екатерина и 41-летний Евгений. Они занимаются организацией мероприятий и познакомились на работе много лет назад», — сообщили в пресс-службе.

Свадьбу молодожены сыграли в пиратском стиле с бюджетом 300 тысяч рублей. Фишкой торжества стало эффектное появление невесты.

Молодожены решили сыграть свадьбу в пиратском стиле
Молодожены решили сыграть свадьбу в пиратском стиле
Фото:
Влюбленные познакомились на работе
Влюбленные познакомились на работе
Фото:

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Пара из Кыштыма Челябинской области обручилась в эфире шоу «Четыре свадьбы» на телеканале «Пятница!». О том, что влюбленные в качестве тематики свадьбы выбрали пиратский стиль, URA.RU рассказали в пресс-службе телеканала. «В числе участников проекта оказалась пара из Кыштыма — 37-летняя Екатерина и 41-летний Евгений. Они занимаются организацией мероприятий и познакомились на работе много лет назад», — сообщили в пресс-службе. Свадьбу молодожены сыграли в пиратском стиле с бюджетом 300 тысяч рублей. Фишкой торжества стало эффектное появление невесты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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