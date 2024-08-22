Челябинцы потратили на свадьбу 300 тысяч рублей
Пара из Кыштыма Челябинской области обручилась в эфире шоу «Четыре свадьбы» на телеканале «Пятница!». О том, что влюбленные в качестве тематики свадьбы выбрали пиратский стиль, URA.RU рассказали в пресс-службе телеканала.
«В числе участников проекта оказалась пара из Кыштыма — 37-летняя Екатерина и 41-летний Евгений. Они занимаются организацией мероприятий и познакомились на работе много лет назад», — сообщили в пресс-службе.
Свадьбу молодожены сыграли в пиратском стиле с бюджетом 300 тысяч рублей. Фишкой торжества стало эффектное появление невесты.
Молодожены решили сыграть свадьбу в пиратском стиле
Влюбленные познакомились на работе
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