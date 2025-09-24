Причиной коллапса на оживленном перекрестке в Челябинске стал поврежденный кабель

Светофор на северо-западе Челябинска не работает из-за сломанного провода
Провод у светофора был поврежден во время дорожных работ
Провод у светофора был поврежден во время дорожных работ

Причиной транспортного коллапса на пересечении улиц Братьев Кашириных и Северо-Крымской на северо-западе Челябинска стал поврежденный электрический кабель. Об этом сообщила пресс-служба городской Госавтоинспекции. 

«На перекрестке улиц Братьев Кашириных и Северо-Крымской при проведении работ по замене дорожного полотна был поврежден электрический кабель, в связи с чем произошло отключение светофорного объекта. Информация направлена в Комитет дорожного хозяйства администрации города Челябинска», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. 

Сотрудники Госавтоинспекции мониторят ситуацию. При необходимости для управления движением ставят регулировщика. Водителей просят учитывать сложившуюся ситуацию на перекрестке. 

Это уже второе за сентябрь длительное отключение светофоров на улице Братьев Кашириных в Челябинске. Первое произошло в начале сентября на перекрестке с улицей Чайковского. Тогда светофоры не работали около полутора недель, и лишь в течение нескольких дней ситуацию спасали регулировщики. Тогда также оказалось, что светофорный кабель повредили дорожные рабочие при ремонте и асфальтировании улицы.

