Челябинских медиков защитили от буйных пациентов судебными исками и страховкой

Медиков Челябинской области профсоюзы защитили от буйных пациентов судебными исками. Как URA.RU сообщил председатель областной организации профсоюза работников здравоохранения РФ Денис Рываев, на безопасности медработников сказываются и другие угрозы.
«Сотрудничаем с коллегией адвокатов области, привлекаем юристов для обучения сотрудников тому, как правильно вести себя в случае нападения. Адвокат с 20-летним опытом работы по уголовным делам бесплатно консультирует членов профсоюза медиков, столкнувшихся с нападением или оскорблением», — заявил URA.RU Рываев.
Для безопасности медиков покрыли круглосуточным страхованием, которое действует даже вне рабочего времени. Работникам, пострадавшим в результате нападений, обеспечили финансовую поддержку. Суммарно врачи получили по страховкам 1,5 млн рублей. В профсоюзе отметили, что не все случаи становятся достоянием руководства. Некоторые врачи не раскрывают факты угроз или оскорблений.
Фактором риска также является производственный травматизм. С 2019 по 2025 годы на Южном Урале зарегистрировали три смертельных случая. Родственники пострадавших получили по два миллиона рублей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!