Челябинских медиков защитили от буйных пациентов судебными исками и страховкой

Подвергшиеся нападению пациентов челябинские медики получили страховые выплаты
Подвергшиеся нападению пациентов челябинские медики получили страховые выплаты

Медиков Челябинской области профсоюзы защитили от буйных пациентов судебными исками. Как URA.RU сообщил председатель областной организации профсоюза работников здравоохранения РФ Денис Рываев, на безопасности медработников сказываются и другие угрозы.

«Сотрудничаем с коллегией адвокатов области, привлекаем юристов для обучения сотрудников тому, как правильно вести себя в случае нападения. Адвокат с 20-летним опытом работы по уголовным делам бесплатно консультирует членов профсоюза медиков, столкнувшихся с нападением или оскорблением», — заявил URA.RU Рываев.

Для безопасности медиков покрыли круглосуточным страхованием, которое действует даже вне рабочего времени. Работникам, пострадавшим в результате нападений, обеспечили финансовую поддержку. Суммарно врачи получили по страховкам 1,5 млн рублей. В профсоюзе отметили, что не все случаи становятся достоянием руководства. Некоторые врачи не раскрывают факты угроз или оскорблений.

Фактором риска также является производственный травматизм. С 2019 по 2025 годы на Южном Урале зарегистрировали три смертельных случая. Родственники пострадавших получили по два миллиона рублей.

