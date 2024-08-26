Бастрыкин поручил возбудить дело по факту избиения подростка в Миассе

Глава СК РФ Александр Бастрыкин дал поручение возбудить уголовное дело по факту избиения 17-летнего подростка в Миассе (Челябинская область). Об этом сообщает пресс-служба центрального аппарата ведомства.
«В СМИ сообщается, что в Миассе группа лиц, находящихся в состоянии опьянения, избила 17-летнего юношу с особой жестокостью, в результате чего он оказался в больнице в тяжелом состоянии. Глава ведомства дал поручение руководителю СКР по области Алексею Колбасину возбудить уголовное дело и представить доклад», — сообщает пресс-служба СК РФ.
Инцидент произошел вечером 19 августа возле ТК «Слон». Между подростком и пьяной компанией начался конфликт, в результате которого мужчины набросились на несовершеннолетнего и жестоко его избили. Спастись подростку помог проходивший мимо местный житель, который разогнал пьяную толпу.
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