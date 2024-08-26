Бастрыкин поручил возбудить дело по факту избиения подростка в Миассе

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Президент России Владимир Путин на вручении наград Героям России в Кремле. Москва, бастрыкин александр
Александр Бастрыкин ждет доклад по ситуации Фото:

Глава СК РФ Александр Бастрыкин дал поручение возбудить уголовное дело по факту избиения 17-летнего подростка в Миассе (Челябинская область). Об этом сообщает пресс-служба центрального аппарата ведомства.

«В СМИ сообщается, что в Миассе группа лиц, находящихся в состоянии опьянения, избила 17-летнего юношу с особой жестокостью, в результате чего он оказался в больнице в тяжелом состоянии. Глава ведомства дал поручение руководителю СКР по области Алексею Колбасину возбудить уголовное дело и представить доклад», — сообщает пресс-служба СК РФ.

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В Челябинске пьяная компания жестоко избила несовершеннолетнего

Инцидент произошел вечером 19 августа возле ТК «Слон». Между подростком и пьяной компанией начался конфликт, в результате которого мужчины набросились на несовершеннолетнего и жестоко его избили. Спастись подростку помог проходивший мимо местный житель, который разогнал пьяную толпу.

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Глава СК РФ Александр Бастрыкин дал поручение возбудить уголовное дело по факту избиения 17-летнего подростка в Миассе (Челябинская область). Об этом сообщает пресс-служба центрального аппарата ведомства. «В СМИ сообщается, что в Миассе группа лиц, находящихся в состоянии опьянения, избила 17-летнего юношу с особой жестокостью, в результате чего он оказался в больнице в тяжелом состоянии. Глава ведомства дал поручение руководителю СКР по области Алексею Колбасину возбудить уголовное дело и представить доклад», — сообщает пресс-служба СК РФ. Инцидент произошел вечером 19 августа возле ТК «Слон». Между подростком и пьяной компанией начался конфликт, в результате которого мужчины набросились на несовершеннолетнего и жестоко его избили. Спастись подростку помог проходивший мимо местный житель, который разогнал пьяную толпу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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