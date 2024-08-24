24 августа 2024
23 августа 2024

В Челябинске пьяная компания жестоко избила несовершеннолетнего

© Служба новостей «URA.RU»
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После побоев юноша находится в больнице Фото:

В Миассе (Челябинская область) пьяная компания жестоко избила 17-летнего подростка. Несовершеннолетний находится в больнице в тяжелом состоянии.

«19 августа около 23:00 недалеко от ТК „Слон“ компания пьяных нелюдей зверски избила 17 летнего подростка. Ребенок находится в больнице в тяжелом состоянии», — пишут родственники пострадавшего в группе «Инцидент Миасс» в социальной сети «ВКонтакте» и просят очевидцев помочь найти нападавших.

Отмечается, что спастись подростку помог проходивший неравнодушный парень, который сумел разогнать пьяную толпу. В полиции Миасса сообщили, что полицейские проводят комплекс мероприятий с целью установления всех обстоятельств произошедшего и личностей участников инцидента, а также привлечения виновных к ответственности в соответствии с законодательством РФ.

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В Миассе (Челябинская область) пьяная компания жестоко избила 17-летнего подростка. Несовершеннолетний находится в больнице в тяжелом состоянии. «19 августа около 23:00 недалеко от ТК „Слон“ компания пьяных нелюдей зверски избила 17 летнего подростка. Ребенок находится в больнице в тяжелом состоянии», — пишут родственники пострадавшего в группе «Инцидент Миасс» в социальной сети «ВКонтакте» и просят очевидцев помочь найти нападавших. Отмечается, что спастись подростку помог проходивший неравнодушный парень, который сумел разогнать пьяную толпу. В полиции Миасса сообщили, что полицейские проводят комплекс мероприятий с целью установления всех обстоятельств произошедшего и личностей участников инцидента, а также привлечения виновных к ответственности в соответствии с законодательством РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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