Пермская колония № 10 засудила бизнесмена

Исправительная колония № 10 в Пермском крае выиграла суд против бизнесмена, у которого с ИК был контракт. Копия решения Губахинского городского суда имеется в распоряжении URA.RU.
Исправительная колония № 10 заключила контракт с индивидуальным предпринимателем. Тот должен был заготовить и вывезти древесину. Представители ИК-10 выяснили, что бизнесмен допустил нарушения в своей работе. «Уборка порубочных остатков на всех лесосеках произведена плохо, у пней оставлены срубленные деревья, которые не были сложены в штабеля. Истец потребовал у предпринимателя возврата части выплаченных ему по контракту денег», — говорится в решении.
Ущерб представители колонии оценили в 890 тысяч рублей. Суд рассмотрел все доводы по делу и встал на сторону ИК-10. Помимо 890 тысяч пермяк должен будет выплатить еще 12 тысяч рублей госпошлины.
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Исправительная колония № 10 в Пермском крае выиграла суд против бизнесмена, у которого с ИК был контракт. Копия решения Губахинского городского суда имеется в распоряжении URA.RU. Исправительная колония № 10 заключила контракт с индивидуальным предпринимателем. Тот должен был заготовить и вывезти древесину. Представители ИК-10 выяснили, что бизнесмен допустил нарушения в своей работе. «Уборка порубочных остатков на всех лесосеках произведена плохо, у пней оставлены срубленные деревья, которые не были сложены в штабеля. Истец потребовал у предпринимателя возврата части выплаченных ему по контракту денег», — говорится в решении. Ущерб представители колонии оценили в 890 тысяч рублей. Суд рассмотрел все доводы по делу и встал на сторону ИК-10. Помимо 890 тысяч пермяк должен будет выплатить еще 12 тысяч рублей госпошлины.