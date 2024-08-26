26 августа 2024

Пермская колония № 10 засудила бизнесмена

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт Тюрьма. Тюмень, колония, тюрьма
Представителям колонии не понравилось, как бизнесмен выполнил работу Фото:

Исправительная колония № 10 в Пермском крае выиграла суд против бизнесмена, у которого с ИК был контракт. Копия решения Губахинского городского суда имеется в распоряжении URA.RU.

Исправительная колония № 10 заключила контракт с индивидуальным предпринимателем. Тот должен был заготовить и вывезти древесину. Представители ИК-10 выяснили, что бизнесмен допустил нарушения в своей работе. «Уборка порубочных остатков на всех лесосеках произведена плохо, у пней оставлены срубленные деревья, которые не были сложены в штабеля. Истец потребовал у предпринимателя возврата части выплаченных ему по контракту денег», — говорится в решении.

Ущерб представители колонии оценили в 890 тысяч рублей. Суд рассмотрел все доводы по делу и встал на сторону ИК-10. Помимо 890 тысяч пермяк должен будет выплатить еще 12 тысяч рублей госпошлины.

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Исправительная колония № 10 в Пермском крае выиграла суд против бизнесмена, у которого с ИК был контракт. Копия решения Губахинского городского суда имеется в распоряжении URA.RU. Исправительная колония № 10 заключила контракт с индивидуальным предпринимателем. Тот должен был заготовить и вывезти древесину. Представители ИК-10 выяснили, что бизнесмен допустил нарушения в своей работе. «Уборка порубочных остатков на всех лесосеках произведена плохо, у пней оставлены срубленные деревья, которые не были сложены в штабеля. Истец потребовал у предпринимателя возврата части выплаченных ему по контракту денег», — говорится в решении. Ущерб представители колонии оценили в 890 тысяч рублей. Суд рассмотрел все доводы по делу и встал на сторону ИК-10. Помимо 890 тысяч пермяк должен будет выплатить еще 12 тысяч рублей госпошлины.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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