Пермская колония № 10 засудила бизнесмена

27 августа 2024 в 08:47 Размер текста - 17 +

Представителям колонии не понравилось, как бизнесмен выполнил работу Фото: Денис Моргунов © URA.RU Исправительная колония № 10 в Пермском крае выиграла суд против бизнесмена, у которого с ИК был контракт. Копия решения Губахинского городского суда имеется в распоряжении URA.RU. Исправительная колония № 10 заключила контракт с индивидуальным предпринимателем. Тот должен был заготовить и вывезти древесину. Представители ИК-10 выяснили, что бизнесмен допустил нарушения в своей работе. «Уборка порубочных остатков на всех лесосеках произведена плохо, у пней оставлены срубленные деревья, которые не были сложены в штабеля. Истец потребовал у предпринимателя возврата части выплаченных ему по контракту денег», — говорится в решении. Ущерб представители колонии оценили в 890 тысяч рублей. Суд рассмотрел все доводы по делу и встал на сторону ИК-10. Помимо 890 тысяч пермяк должен будет выплатить еще 12 тысяч рублей госпошлины. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Исправительная колония № 10 в Пермском крае выиграла суд против бизнесмена, у которого с ИК был контракт. Копия решения Губахинского городского суда имеется в распоряжении URA.RU. Исправительная колония № 10 заключила контракт с индивидуальным предпринимателем. Тот должен был заготовить и вывезти древесину. Представители ИК-10 выяснили, что бизнесмен допустил нарушения в своей работе. «Уборка порубочных остатков на всех лесосеках произведена плохо, у пней оставлены срубленные деревья, которые не были сложены в штабеля. Истец потребовал у предпринимателя возврата части выплаченных ему по контракту денег», — говорится в решении. Ущерб представители колонии оценили в 890 тысяч рублей. Суд рассмотрел все доводы по делу и встал на сторону ИК-10. Помимо 890 тысяч пермяк должен будет выплатить еще 12 тысяч рублей госпошлины.