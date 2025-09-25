В Соликамске Пермского края в руднике погиб рабочий

В Соликамске Пермского края в руднике СКРУ-3 ПАО «Уралкалий» погиб машинист 1977 года рождения. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе компании.
«ПАО „Уралкалий“ информирует о факте гибели 14 сентября 2025 года в руднике СКРУ-3 машиниста ГВМ 5 разряда. „Уралкалий“ выражает соболезнования родным и близким погибшего», — говорится в сообщении.
Рабочий был обнаружен в руднике СКРУ-3 без признаков жизни под поврежденным самоходным вагоном. В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего.
Ранее URA.RU сообщало о несчастном случае в березниковском руднике БКПРУ-4, который произошел 31 марта. В пресс-службе компании «Уралкалий», которой принадлежит объект, пояснили, что двое крепильщиков получили смертельные травмы. Они занимались ремонтными работами.
