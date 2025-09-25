За деньги или бесплатно: куда в Перми сдать старые шины

В Перми старые шины принимают четыре пункта
В Перми старые шины принимают как бесплатно, так и за деньги
Осенью автовладельцы традиционно меняют летние шины на зимние. Возникает вопрос, куда девать использованную резину, которая не предназначена для дальнейшего использования. По закону ее запрещено выкидывать. В Перми есть четыре пункта, где принимают старые шины, а затем утилизируют. Куда отвезти покрышки и сколько стоит их переработка — в материале URA.RU.

Экодом

На бульваре Гагарина, 65/1 компания по переработке «Буматика» установила «Экодом», где принимают не только шины, но и лампы, батарейки, пластиковые бутылки, технику и другие старые вещи. За утилизацию покрышек придется заплатить. За мотоциклетные и велосипедные шины берут 25 рублей за штуку, за шины легковых автомобилей — 50 рублей, за покрышки грузовых машин — 70 рублей.

Контейнеры

В двух районах Перми в рамках проекта «ПРОшина» установлены контейнеры для сбора покрышек. Они находятся в Кировском районе на улице Магистральная, 88 и в Дзержинском районе на улице Монастырская, 161. Отнести туда шины можно бесплатно.

EcoTyres

Еще один пункт приема шин находится в микрорайоне Вышка-1. На улице Волгоградская, 8/1 открыли пункт под названием EcoTyres. Шины там тоже принимают бесплатно.

