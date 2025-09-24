24 сентября 2025

Пермские спортсмены отличились на соревнованиях по ушу в Китае

Ушуисты из Прикамья завоевали награды международного турнира в Шанхае
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Международные соревнования по ушу прошли в Шанхае
Международные соревнования по ушу прошли в Шанхае Фото:

Спортсмены из Пермского края стали призерами 12-х Шанхайских международных соревнованиях по ушу. Об этом сообщает региональное министерство физической культуры и спорта. 

«Четверо пермских спортсменов успешно выступили в составе сборной России на 12-х Шанхайских международных соревнованиях по ушу. Анна Петухова заняла второе место в дисциплине „короткое оружие“, Маргарита Карпушина также стала серебряным призером в дисциплине „традиционное оружие“. Екатерина Гребнева и Максим Субботин одержали победу в парном виде программы и получили специальные призы от организаторов соревнований», — говорится на странице во «ВКонтакте» министерства. 

Уточняется, что турнир прошел в Шанхае (Китай) с 18 по 23 сентября 2025 года. В нем участвовали свыше 1000 атлетов из 35 стран. Сборная России завоевала 35 медалей (15 золотых, девять серебряных и 11 бронзовых), став абсолютным чемпионом в командном зачете.

Ранее URA.RU рассказывало, что сборная Пермского края заняла второе место в общекомандном зачете на VI Летней Спартакиаде молодежи по ушу в Вологде. Спортсмены завоевали 12 медалей, уступив только команде Москвы.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Спортсмены из Пермского края стали призерами 12-х Шанхайских международных соревнованиях по ушу. Об этом сообщает региональное министерство физической культуры и спорта.  «Четверо пермских спортсменов успешно выступили в составе сборной России на 12-х Шанхайских международных соревнованиях по ушу. Анна Петухова заняла второе место в дисциплине „короткое оружие“, Маргарита Карпушина также стала серебряным призером в дисциплине „традиционное оружие“. Екатерина Гребнева и Максим Субботин одержали победу в парном виде программы и получили специальные призы от организаторов соревнований», — говорится на странице во «ВКонтакте» министерства.  Уточняется, что турнир прошел в Шанхае (Китай) с 18 по 23 сентября 2025 года. В нем участвовали свыше 1000 атлетов из 35 стран. Сборная России завоевала 35 медалей (15 золотых, девять серебряных и 11 бронзовых), став абсолютным чемпионом в командном зачете. Ранее URA.RU рассказывало, что сборная Пермского края заняла второе место в общекомандном зачете на VI Летней Спартакиаде молодежи по ушу в Вологде. Спортсмены завоевали 12 медалей, уступив только команде Москвы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...