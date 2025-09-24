Пермские спортсмены отличились на соревнованиях по ушу в Китае

Спортсмены из Пермского края стали призерами 12-х Шанхайских международных соревнованиях по ушу. Об этом сообщает региональное министерство физической культуры и спорта.
«Четверо пермских спортсменов успешно выступили в составе сборной России на 12-х Шанхайских международных соревнованиях по ушу. Анна Петухова заняла второе место в дисциплине „короткое оружие“, Маргарита Карпушина также стала серебряным призером в дисциплине „традиционное оружие“. Екатерина Гребнева и Максим Субботин одержали победу в парном виде программы и получили специальные призы от организаторов соревнований», — говорится на странице во «ВКонтакте» министерства.
Уточняется, что турнир прошел в Шанхае (Китай) с 18 по 23 сентября 2025 года. В нем участвовали свыше 1000 атлетов из 35 стран. Сборная России завоевала 35 медалей (15 золотых, девять серебряных и 11 бронзовых), став абсолютным чемпионом в командном зачете.
Ранее URA.RU рассказывало, что сборная Пермского края заняла второе место в общекомандном зачете на VI Летней Спартакиаде молодежи по ушу в Вологде. Спортсмены завоевали 12 медалей, уступив только команде Москвы.
