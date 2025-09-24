В Соликамске на супругах загорелась одежда в овощной яме

Пара пыталась просушить яму с помощью газовой горелки
В Соликамске Пермского края супружеская пара получила ожоги при просушивании овощной ямы. Об инциденте сообщили в ГУ МЧС по Пермскому краю.
«Инцидент произошел 24 сентября. Пара пыталась просушить яму с помощью газовой горелки. После того как устройство погасло, при попытке его повторного включения воспламенилась газовоздушная смесь», — отмечает ведомство в telegram-канале.
Это привело к внезапной вспышке и возгоранию верхней одежды на мужчине и женщине. Пострадавшие были доставлены в медицинское учреждение с ожогами.
