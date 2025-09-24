24 сентября 2025

В Соликамске на супругах загорелась одежда в овощной яме

В Пермском крае муж и жена загорелись в овощной яме
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пара пыталась просушить яму с помощью газовой горелки
Пара пыталась просушить яму с помощью газовой горелки Фото:

В Соликамске Пермского края супружеская пара получила ожоги при просушивании овощной ямы. Об инциденте сообщили в ГУ МЧС по Пермскому краю. 

«Инцидент произошел 24 сентября. Пара пыталась просушить яму с помощью газовой горелки. После того как устройство погасло, при попытке его повторного включения воспламенилась газовоздушная смесь», — отмечает ведомство в telegram-канале. 

Это привело к внезапной вспышке и возгоранию верхней одежды на мужчине и женщине. Пострадавшие были доставлены в медицинское учреждение с ожогами.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Соликамске Пермского края супружеская пара получила ожоги при просушивании овощной ямы. Об инциденте сообщили в ГУ МЧС по Пермскому краю.  «Инцидент произошел 24 сентября. Пара пыталась просушить яму с помощью газовой горелки. После того как устройство погасло, при попытке его повторного включения воспламенилась газовоздушная смесь», — отмечает ведомство в telegram-канале.  Это привело к внезапной вспышке и возгоранию верхней одежды на мужчине и женщине. Пострадавшие были доставлены в медицинское учреждение с ожогами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...