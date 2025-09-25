Пермский зоопарк потратит миллионы на уборку

Пермский зоопарк ищет подрядчика для уборки помещений и территории. Услуги оценили в 4,4 миллиона рублей. Контракт будет действовать до 31 декабря 2025 года.
«Оказание услуг по комплексной уборке помещений и прилегающей территории ГКАУК „Пермский зоопарк“. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 4,4 млн рублей. Срок оказания услуг — с даты заключения договора по 31 декабря 2025 года», — говорится в техзадании. Документ имеется в распоряжении редакции URA.RU.
Подрядчику предстоит проводить уборку всех помещений ежедневно без выходных. Зоопарк должен быть подготовлен к открытию для посетителей каждое утро. В рамках контракта предусмотрена не только регулярная, но и генеральная уборка минимум раз в месяц. Окна и витражи подрядчик обязан мыть не реже одного раза в полгода.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!