Пермский зоопарк потратит миллионы на уборку

На уборку пермского зоопарка потратят 4,4 млн рублей
Услуги по уборке зоопарка необходимо оказывать до конца 2025 года
Пермский зоопарк ищет подрядчика для уборки помещений и территории. Услуги оценили в 4,4 миллиона рублей. Контракт будет действовать до 31 декабря 2025 года.

«Оказание услуг по комплексной уборке помещений и прилегающей территории ГКАУК „Пермский зоопарк“. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 4,4 млн рублей. Срок оказания услуг — с даты заключения договора по 31 декабря 2025 года», — говорится в техзадании. Документ имеется в распоряжении редакции URA.RU.

Подрядчику предстоит проводить уборку всех помещений ежедневно без выходных. Зоопарк должен быть подготовлен к открытию для посетителей каждое утро. В рамках контракта предусмотрена не только регулярная, но и генеральная уборка минимум раз в месяц. Окна и витражи подрядчик обязан мыть не реже одного раза в полгода.

