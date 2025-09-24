24 сентября 2025

Власти разбираются в причинах масштабной аварии на водопроводе под Пермью

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Аварию на водопроводе в Юго-Камском удалось устранить в кратчайшие сроки
Аварию на водопроводе в Юго-Камском удалось устранить в кратчайшие сроки Фото:

В поселке Юго-Камский под Пермью устранена масштабная авария на водопроводе, в результате которой весь населенный пункт временно остался без воды. Местные власти намерены «тщательно разобраться в произошедшем», заявила глава Пермского округа Ольга Андрианова в своем аккаунте в Telegram.

«Хочу проинформировать вас о ликвидации коммунальной аварии, которая произошла в ночь на 24 сентября в поселке Юго-Камский. Аварийной бригаде МУП „Энергоснабжение“ удалось в сжатые сроки локализовать и устранить утечку. К 19:00 водоснабжение в поселке было полностью восстановлено. На данный момент подача воды идет в штатном режиме, давление в норме. Мы проводим тщательный разбор произошедшего, чтобы минимизировать риски подобных инцидентов в будущем», — сообщила Андрианова.

Глава муниципалитета также отметила слаженную работу всех оперативных служб и сотрудников территориального управления, поблагодарив их за работу. Отдельные слова благодарности «за выдержку и понимание в непростой ситуации» Андрианова выразила жителям Юго-Камского.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В поселке Юго-Камский под Пермью устранена масштабная авария на водопроводе, в результате которой весь населенный пункт временно остался без воды. Местные власти намерены «тщательно разобраться в произошедшем», заявила глава Пермского округа Ольга Андрианова в своем аккаунте в Telegram. «Хочу проинформировать вас о ликвидации коммунальной аварии, которая произошла в ночь на 24 сентября в поселке Юго-Камский. Аварийной бригаде МУП „Энергоснабжение“ удалось в сжатые сроки локализовать и устранить утечку. К 19:00 водоснабжение в поселке было полностью восстановлено. На данный момент подача воды идет в штатном режиме, давление в норме. Мы проводим тщательный разбор произошедшего, чтобы минимизировать риски подобных инцидентов в будущем», — сообщила Андрианова. Глава муниципалитета также отметила слаженную работу всех оперативных служб и сотрудников территориального управления, поблагодарив их за работу. Отдельные слова благодарности «за выдержку и понимание в непростой ситуации» Андрианова выразила жителям Юго-Камского.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...