Власти разбираются в причинах масштабной аварии на водопроводе под Пермью

В поселке Юго-Камский под Пермью устранена масштабная авария на водопроводе, в результате которой весь населенный пункт временно остался без воды. Местные власти намерены «тщательно разобраться в произошедшем», заявила глава Пермского округа Ольга Андрианова в своем аккаунте в Telegram.
«Хочу проинформировать вас о ликвидации коммунальной аварии, которая произошла в ночь на 24 сентября в поселке Юго-Камский. Аварийной бригаде МУП „Энергоснабжение“ удалось в сжатые сроки локализовать и устранить утечку. К 19:00 водоснабжение в поселке было полностью восстановлено. На данный момент подача воды идет в штатном режиме, давление в норме. Мы проводим тщательный разбор произошедшего, чтобы минимизировать риски подобных инцидентов в будущем», — сообщила Андрианова.
Глава муниципалитета также отметила слаженную работу всех оперативных служб и сотрудников территориального управления, поблагодарив их за работу. Отдельные слова благодарности «за выдержку и понимание в непростой ситуации» Андрианова выразила жителям Юго-Камского.
