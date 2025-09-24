24 сентября 2025

В пермском лесу волонтеры наткнулись на медведя и лося во время поиска человека

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
С медведем удалось разойтись миром (архивное фото)
С медведем удалось разойтись миром (архивное фото) Фото:

В Пермском крае волонтеры, которые искали в лесу пропавшего человека, наткнулись на медведя. Позже к ним вышел лось. Встречи с дикими животными обошлись без происшествий.

«Группа благодаря невероятной внимательности Жени Пешиной вовремя заметила на обочине медведя. Это позволило безопасно миновать участок. Но и это было не все. Всего через 300 метров на пути стоял огромный лось. День не давал нам передышки, выжимая все соки до самого конца», — рассказывают волонтеры отряда «Прикамье Поиск» в соцсетях.

В эти дни отряд активно занимается поисками пожилой Валентины Коневских. Она 22 сентября заблудилась в лесу в Краснокамском округе.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Пермском крае волонтеры, которые искали в лесу пропавшего человека, наткнулись на медведя. Позже к ним вышел лось. Встречи с дикими животными обошлись без происшествий. «Группа благодаря невероятной внимательности Жени Пешиной вовремя заметила на обочине медведя. Это позволило безопасно миновать участок. Но и это было не все. Всего через 300 метров на пути стоял огромный лось. День не давал нам передышки, выжимая все соки до самого конца», — рассказывают волонтеры отряда «Прикамье Поиск» в соцсетях. В эти дни отряд активно занимается поисками пожилой Валентины Коневских. Она 22 сентября заблудилась в лесу в Краснокамском округе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...