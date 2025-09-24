В пермском лесу волонтеры наткнулись на медведя и лося во время поиска человека

В Пермском крае волонтеры, которые искали в лесу пропавшего человека, наткнулись на медведя. Позже к ним вышел лось. Встречи с дикими животными обошлись без происшествий.
«Группа благодаря невероятной внимательности Жени Пешиной вовремя заметила на обочине медведя. Это позволило безопасно миновать участок. Но и это было не все. Всего через 300 метров на пути стоял огромный лось. День не давал нам передышки, выжимая все соки до самого конца», — рассказывают волонтеры отряда «Прикамье Поиск» в соцсетях.
В эти дни отряд активно занимается поисками пожилой Валентины Коневских. Она 22 сентября заблудилась в лесу в Краснокамском округе.
