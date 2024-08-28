На место аварии приехали инспекторы (архивное фото)
В Екатеринбурге вечером 28 августа на перекрестке проспекта Ленина и улицы Хохрякова встало движение трамваев из-за ДТП с двумя иномарками. Об этом рассказал очевидец.
«На проспекте Ленина произошло ДТП. Трамвайное движение встало», — передает telegram-канал «Бандитский центр» слова очевидца. На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу городской ГАИ. На момент публикации ответ не поступил.
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