В центре Екатеринбурга авария парализовала движение трамваев. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Акция "Сигнал" против маленьких зарплат у работников екатеринбургского ТТУ. Екатеринбург, пробка, проспект ленина, тту, трамваи
На место аварии приехали инспекторы (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге вечером 28 августа на перекрестке проспекта Ленина и улицы Хохрякова встало движение трамваев из-за ДТП с двумя иномарками. Об этом рассказал очевидец.

«На проспекте Ленина произошло ДТП. Трамвайное движение встало», — передает telegram-канал «Бандитский центр» слова очевидца. На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу городской ГАИ. На момент публикации ответ не поступил.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге вечером 28 августа на перекрестке проспекта Ленина и улицы Хохрякова встало движение трамваев из-за ДТП с двумя иномарками. Об этом рассказал очевидец. «На проспекте Ленина произошло ДТП. Трамвайное движение встало», — передает telegram-канал «Бандитский центр» слова очевидца. На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу городской ГАИ. На момент публикации ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...