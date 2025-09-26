Как свердловчанам оплачивать поездки в общественном транспорте со скидкой

В Свердловской области при поездках на транспорте действует несколько способов оплаты, некоторые из них предполагают скидку. Как сэкономить на проезде и какие тарифы действуют для разных категорий граждан — в материале URA.RU.
Бесплатный проезд для школьников
С сентября в Екатеринбурге ввели бесплатный проезд для школьников и студентов с 7 до 18 лет при поездках на наземном транспорте. Для этого нужно предоставить подтверждающий документ — справку из школы (суза) или электронную карту школьника. Также для школьников до 18 лет на поездки в метро введен проездной билет, стоимость которого снижена в три раза с 760 до 200 рублей.
Тарифы по ЕКАРТе
Для обычных граждан предусмотрен тариф «Электронный кошелек», по которому разовый проезд обходится в 31 рубль. Он распространяется на четыре вида транспорта (автобус, троллейбус, трамвай, метро), а также пригородные электрички и есть в некоторых городах, где действует система ЕКАРТы. Оплачивать можно проезд за несколько человек.
Также есть тариф «Месячный проездной билет», который действует на все виды транспорта. Его стоимость — 2500 рублей. Но платить можно только за себя.
Для льготных категорий
ЕКАРТа для ветеранов ВОВ, СВО, инвалидов, тыловиков и других льготных категорий граждан имеет три тарифа. По правилам, оплачивать проезд может только тот, на кого оформлена карта.
- «Электронный кошелек" (для всех видов транспорта). По нему стоимость одной поездки составляет 24 рубля.
- «Месячный проездной билет» можно приобрести за 1000 рублей. Он распространяется на три вида транспорта (без метро).
- «Месячный проездной билет – не более 50 поездок в течение календарного месяца» стоит 550 рублей.
Другие способы сэкономить
Также есть особый тариф для студентов, но он не такой выгодный, проще воспользоваться другим способом сэкономить — оплатой по QR-коду. С сентября жители Свердловской области могут получить скидку в размере девять рублей в общественном транспорте при оплате проезда по QR-коду или NFC через Систему быстрых платежей (СБП). Ранее выгода составляла четыре рубля. Теперь стоимость поездки с учетом скидки составляет 24 вместо 29 рублей. Увеличенная скидка будет действовать до 31 декабря 2025 года.
Также в общественном транспорте Екатеринбурга начали тестировать новую бесконтактную оплату проезда через СБП с помощью геолокации. Теперь пассажирам не нужно искать табличку с QR-кодом в салоне. Чтобы оплатить новым способом, нужно обновить или скачать приложение «ЕКАРТа». Для оплаты также потребуется включить Bluetooth. В приложении в разделе «Оплатить проезд» выбрать «Оплатить по геолокации». Это позволит смартфону определить, в каком транспорте вы находитесь и предложить оплатить поездку через СБП. Новый способ оплаты проезда действует в троллейбусе №33 и автобусах №80, 83 и вскоре появится в трамвае №1 и автобусе №48.
