Как свердловчанам оплачивать поездки в общественном транспорте со скидкой

В Екатеринбурге ввели оплату проезда по геолокации
Свердловчанам положена скидка при оплате по QR-коду через СБП
Свердловчанам положена скидка при оплате по QR-коду через СБП

В Свердловской области при поездках на транспорте действует несколько способов оплаты, некоторые из них предполагают скидку. Как сэкономить на проезде и какие тарифы действуют для разных категорий граждан — в материале URA.RU. 

Бесплатный проезд для школьников

С сентября в Екатеринбурге ввели бесплатный проезд для школьников и студентов с 7 до 18 лет при поездках на наземном транспорте. Для этого нужно предоставить подтверждающий документ — справку из школы (суза) или электронную карту школьника. Также для школьников до 18 лет на поездки в метро введен проездной билет, стоимость которого снижена в три раза с 760 до 200 рублей. 

Тарифы по ЕКАРТе

Для обычных граждан предусмотрен тариф «Электронный кошелек», по которому разовый проезд обходится в 31 рубль. Он распространяется на четыре вида транспорта (автобус, троллейбус, трамвай, метро), а также пригородные электрички и есть в некоторых городах, где действует система ЕКАРТы. Оплачивать можно проезд за несколько человек.

Также есть тариф «Месячный проездной билет», который действует на все виды транспорта. Его стоимость — 2500 рублей. Но платить можно только за себя.

Для льготных категорий

ЕКАРТа для ветеранов ВОВ, СВО, инвалидов, тыловиков и других льготных категорий граждан имеет три тарифа. По правилам, оплачивать проезд может только тот, на кого оформлена карта.

  1. «Электронный кошелек" (для всех видов транспорта). По нему стоимость одной поездки составляет 24 рубля.
  2. «Месячный проездной билет» можно приобрести за 1000 рублей. Он распространяется на три вида транспорта (без метро).
  3. «Месячный проездной билет – не более 50 поездок в течение календарного месяца» стоит 550 рублей.

Другие способы сэкономить

Также есть особый тариф для студентов, но он не такой выгодный, проще воспользоваться другим способом сэкономить — оплатой по QR-коду. С сентября жители Свердловской области могут получить скидку в размере девять рублей в общественном транспорте при оплате проезда по QR-коду или NFC через Систему быстрых платежей (СБП). Ранее выгода составляла четыре рубля. Теперь стоимость поездки с учетом скидки составляет 24 вместо 29 рублей. Увеличенная скидка будет действовать до 31 декабря 2025 года. 

Также в общественном транспорте Екатеринбурга начали тестировать новую бесконтактную оплату проезда через СБП с помощью геолокации. Теперь пассажирам не нужно искать табличку с QR-кодом в салоне. Чтобы оплатить новым способом, нужно обновить или скачать приложение «ЕКАРТа». Для оплаты также потребуется включить Bluetooth. В приложении в разделе «Оплатить проезд» выбрать «Оплатить по геолокации». Это позволит смартфону определить, в каком транспорте вы находитесь и предложить оплатить поездку через СБП. Новый способ оплаты проезда действует в троллейбусе №33 и автобусах №80, 83 и вскоре появится в трамвае №1 и автобусе №48.

