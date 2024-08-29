Глава СКР взял на контроль дело челябинца, стрелявшего из ружья в девочку

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Музей Боевой славы Урала. Екатеринбург, обрез, ружье, огнестрельное оружие, криминал, курок, стрелковое оружие
По ребенку стрелял 68-летний пенсионер Фото:

В центральный аппарат СК России будет доложено о расследовании покушения на убийство двух человек в Челябинской области. По версии следствия, 27 августа мужчина в деревне Шипкино Октябрьского района выстрелил из ружья в сторону несовершеннолетней девочки и 19-летней девушки.

«Глава СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального ведомства Алексею Колбасину представить доклад о ходе расследования. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 30, п.„а“ ч.2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство)», — сообщили в информационном центре СК РФ.

В пресс-службе ведомства отмечают, что фигурант задержан, оружие изъято. Назначен комплекс судебных экспертиз.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В центральный аппарат СК России будет доложено о расследовании покушения на убийство двух человек в Челябинской области. По версии следствия, 27 августа мужчина в деревне Шипкино Октябрьского района выстрелил из ружья в сторону несовершеннолетней девочки и 19-летней девушки. «Глава СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального ведомства Алексею Колбасину представить доклад о ходе расследования. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 30, п.„а“ ч.2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство)», — сообщили в информационном центре СК РФ. В пресс-службе ведомства отмечают, что фигурант задержан, оружие изъято. Назначен комплекс судебных экспертиз.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...