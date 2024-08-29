Глава СКР взял на контроль дело челябинца, стрелявшего из ружья в девочку

В центральный аппарат СК России будет доложено о расследовании покушения на убийство двух человек в Челябинской области. По версии следствия, 27 августа мужчина в деревне Шипкино Октябрьского района выстрелил из ружья в сторону несовершеннолетней девочки и 19-летней девушки.
«Глава СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального ведомства Алексею Колбасину представить доклад о ходе расследования. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 30, п.„а“ ч.2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство)», — сообщили в информационном центре СК РФ.
В пресс-службе ведомства отмечают, что фигурант задержан, оружие изъято. Назначен комплекс судебных экспертиз.
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