В Челябинской области СК возбудил уголовное дело на челябинца, стрелявшего в маленькую девочку и 19-летнюю девушку. Мужчина подозревается в покушении на убийство, сообщили 29 августа в пресс-службе СК РФ по региону.
«В Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого в покушении на убийство малолетней девочки и 19-летней девушки. Следователем следственного отдела по городу Троицк регионального СКР возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, покушение на убийство», — сообщил в ведомстве.
По данным следствия, в 19:30 27 августа мужчина, находясь около дома номер 27 по улице 8 Марта деревни Шипкино Октябрьского района Челябинской области, произвел выстрел из ружья. Он выстрелил в сторону малолетней девочки и 19-летней девушки.
В ведомстве отметили, в настоящее время 68-летний мужчина задержан, оружие изъято. Решается вопрос об избрании в отношении мужчины меры пресечения. Будет проведена судебная экспертиза. Также на данный момент проводятся следственные мероприятия, направленные на сбор доказательств.
В Челябинской области в деревне Шипкино Октябрьского района 68-летний мужчина, который является родственником бывшего сотрудника МВД, выстрелил из ружья в детей и ранил собаку. Ружье мужчина направил на 19-летнюю девушку и 13-летнюю девочку. Об этом сообщала мама одной из пострадавших.
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