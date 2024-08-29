СК возбудил уголовное дело на челябинца, стрелявшего в маленькую девочку

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В настоящее время мужчина задержан, оружие изъято
В настоящее время мужчина задержан, оружие изъято Фото:

В Челябинской области СК возбудил уголовное дело на челябинца, стрелявшего в маленькую девочку и 19-летнюю девушку. Мужчина подозревается в покушении на убийство, сообщили 29 августа в пресс-службе СК РФ по региону.

«В Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого в покушении на убийство малолетней девочки и 19-летней девушки. Следователем следственного отдела по городу Троицк регионального СКР возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, покушение на убийство», — сообщил в ведомстве.

По данным следствия, в 19:30 27 августа мужчина, находясь около дома номер 27 по улице 8 Марта деревни Шипкино Октябрьского района Челябинской области, произвел выстрел из ружья. Он выстрелил в сторону малолетней девочки и 19-летней девушки.

В ведомстве отметили, в настоящее время 68-летний мужчина задержан, оружие изъято. Решается вопрос об избрании в отношении мужчины меры пресечения. Будет проведена судебная экспертиза. Также на данный момент проводятся следственные мероприятия, направленные на сбор доказательств.

В Челябинской области в деревне Шипкино Октябрьского района 68-летний мужчина, который является родственником бывшего сотрудника МВД, выстрелил из ружья в детей и ранил собаку. Ружье мужчина направил на 19-летнюю девушку и 13-летнюю девочку. Об этом сообщала мама одной из пострадавших.

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В Челябинской области СК возбудил уголовное дело на челябинца, стрелявшего в маленькую девочку и 19-летнюю девушку. Мужчина подозревается в покушении на убийство, сообщили 29 августа в пресс-службе СК РФ по региону. «В Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого в покушении на убийство малолетней девочки и 19-летней девушки. Следователем следственного отдела по городу Троицк регионального СКР возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, покушение на убийство», — сообщил в ведомстве. По данным следствия, в 19:30 27 августа мужчина, находясь около дома номер 27 по улице 8 Марта деревни Шипкино Октябрьского района Челябинской области, произвел выстрел из ружья. Он выстрелил в сторону малолетней девочки и 19-летней девушки. В ведомстве отметили, в настоящее время 68-летний мужчина задержан, оружие изъято. Решается вопрос об избрании в отношении мужчины меры пресечения. Будет проведена судебная экспертиза. Также на данный момент проводятся следственные мероприятия, направленные на сбор доказательств. В Челябинской области в деревне Шипкино Октябрьского района 68-летний мужчина, который является родственником бывшего сотрудника МВД, выстрелил из ружья в детей и ранил собаку. Ружье мужчина направил на 19-летнюю девушку и 13-летнюю девочку. Об этом сообщала мама одной из пострадавших.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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