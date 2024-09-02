Челябинцев возмутила скорость, на которой передвигаются электросамокатчики в городе

В Челябинске 84% горожан выступили за ограничение скорости электросамокатов. И только 8% высказались против подобных мер. Об этом 2 сентября сообщили в пресс-службе SuperJob.
«В Челябинске 84% жителей выступают за ограничение скорости электросамокатов. При этом только 8% жителей Челябинска — против подобных мер», — сообщается на сайте.
За ограничение скорости, установленной на электросамокатах, высказались в Казани (89%), в Нижнем Новгороде — 87%, в Санкт-Петербурге — 83%. В городе на Неве с 1 августа губернатор ввел запрет на парковку электросамокатов в центре.
При этом 44% москвичей хотели бы увеличить количество зон замедления скорости электросамокатов. В свою очередь 40% жителей Москвы считают, что электросамокаты вообще надо запретить.
В основном именно женщины выступают за снижение скорости и полный запрет электросамокатов (по 45%). Москвичи в возрасте от 35 до 44 лет предложили уменьшить скорость передвижения (47%). Москвичи в возрасте 45 лет были за полный запрет передвижения электросамокатов (43%).
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