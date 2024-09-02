Челябинцев возмутила скорость, на которой передвигаются электросамокатчики в городе

В Челябинске 84% горожан выступили за ограничение скорости электросамокатов
© Служба новостей «URA.RU»
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Только 8% челябинцев высказались против запрета на ограничение скорости у электросамокатов
Только 8% челябинцев высказались против запрета на ограничение скорости у электросамокатов Фото:

В Челябинске 84% горожан выступили за ограничение скорости электросамокатов. И только 8% высказались против подобных мер. Об этом 2 сентября сообщили в пресс-службе SuperJob.

«В Челябинске 84% жителей выступают за ограничение скорости электросамокатов. При этом только 8% жителей Челябинска — против подобных мер», — сообщается на сайте.

За ограничение скорости, установленной на электросамокатах, высказались в Казани (89%), в Нижнем Новгороде — 87%, в Санкт-Петербурге — 83%. В городе на Неве с 1 августа губернатор ввел запрет на парковку электросамокатов в центре.

При этом 44% москвичей хотели бы увеличить количество зон замедления скорости электросамокатов. В свою очередь 40% жителей Москвы считают, что электросамокаты вообще надо запретить.

В основном именно женщины выступают за снижение скорости и полный запрет электросамокатов (по 45%). Москвичи в возрасте от 35 до 44 лет предложили уменьшить скорость передвижения (47%). Москвичи в возрасте 45 лет были за полный запрет передвижения электросамокатов (43%).

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В Челябинске 84% горожан выступили за ограничение скорости электросамокатов. И только 8% высказались против подобных мер. Об этом 2 сентября сообщили в пресс-службе SuperJob. «В Челябинске 84% жителей выступают за ограничение скорости электросамокатов. При этом только 8% жителей Челябинска — против подобных мер», — сообщается на сайте. За ограничение скорости, установленной на электросамокатах, высказались в Казани (89%), в Нижнем Новгороде — 87%, в Санкт-Петербурге — 83%. В городе на Неве с 1 августа губернатор ввел запрет на парковку электросамокатов в центре. При этом 44% москвичей хотели бы увеличить количество зон замедления скорости электросамокатов. В свою очередь 40% жителей Москвы считают, что электросамокаты вообще надо запретить. В основном именно женщины выступают за снижение скорости и полный запрет электросамокатов (по 45%). Москвичи в возрасте от 35 до 44 лет предложили уменьшить скорость передвижения (47%). Москвичи в возрасте 45 лет были за полный запрет передвижения электросамокатов (43%).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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