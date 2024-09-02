02 сентября 2024

Челябинская ФСБ ликвидировала крупную лабораторию по производству наркотиков. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ФСБ, учения. Челябинск, фсб, силовики, оружие, антитеррористические учения, контр-террористическая операция, чекисты
Сотрудники ФСБ задержали дилера, работавшего на интернет-магазин по продаже наркотиков Фото:

Сотрудники УФСБ по Челябинской области ликвидировали крупную лабораторию, производившую синтетические наркотики. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, организатора подполья задержали, он находится в СИЗО.

«Задержан ранее судимый гражданин России, у которого обнаружен и изъят мефедрон массой более пяти килограммов, а также химические реактивы и оборудование, используемые для его производства. Задержанный организовал нарколабораторию в частном домовладении и работал на один из интернет-магазинов по продаже наркотиков», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.

В отношении наркодилера возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ («Покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере»). Ему предъявлены обвинения. По ходатайству следователя он отправлен в СИЗО. Мужчине грозит пожизненное лишение свободы.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Сотрудники УФСБ по Челябинской области ликвидировали крупную лабораторию, производившую синтетические наркотики. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, организатора подполья задержали, он находится в СИЗО. «Задержан ранее судимый гражданин России, у которого обнаружен и изъят мефедрон массой более пяти килограммов, а также химические реактивы и оборудование, используемые для его производства. Задержанный организовал нарколабораторию в частном домовладении и работал на один из интернет-магазинов по продаже наркотиков», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. В отношении наркодилера возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ («Покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере»). Ему предъявлены обвинения. По ходатайству следователя он отправлен в СИЗО. Мужчине грозит пожизненное лишение свободы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...