Сотрудники УФСБ по Челябинской области ликвидировали крупную лабораторию, производившую синтетические наркотики. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, организатора подполья задержали, он находится в СИЗО.
«Задержан ранее судимый гражданин России, у которого обнаружен и изъят мефедрон массой более пяти килограммов, а также химические реактивы и оборудование, используемые для его производства. Задержанный организовал нарколабораторию в частном домовладении и работал на один из интернет-магазинов по продаже наркотиков», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.
В отношении наркодилера возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ («Покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере»). Ему предъявлены обвинения. По ходатайству следователя он отправлен в СИЗО. Мужчине грозит пожизненное лишение свободы.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!