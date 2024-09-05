Суд оштрафовал дебоширку, устроившую скандал в аэропорту Сургута

Суд оштрафовал на четыре тысячи рублей дебоширку, которая устроила скандал в аэропорту Сургута (ХМАО) во время посадки на рейс в Махачкалу. Полицейские пытались отвезти ее в дежурную часть, но та сопротивлялась. Об этом сообщил telegram-канал «Суды Югры»
«При посадке на рейс Сургут — Махачкала авиакомпании „Победа“ в здании аэропорта Сургута она выражалась нецензурной бранью, размахивала руками, провоцировала конфликт. На замечания граждан не реагировала, на требование сотрудника полиции пройти в дежурную часть линейного отдела полиции для составления протокола, ответила отказом, чем оказала неповиновение законному требованию сотрудника полиции», — следует из сообщения.
Дебоширка признала свою вину в суде. За неповиновение силовикам ее оштрафовали на четыре тысячи рублей.
Ранее URA.RU рассказывало про другую сургутянку, которую не пустили в самолет до Сочи. Женщина хотела зарегистрироваться на рейс в состоянии сильного алкогольного опьянения. Сотрудникам аэропорта она сказала, что выпила с утра в честь своего дня рождения.
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