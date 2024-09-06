Хоккейный клуб «Автомобилист» (Екатеринбург) победил «Сибирь» из Новосибирска во втором туре регулярного чемпионата в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Матч прошел в КРК «Уралец». Счет составил 4:0 (2:0; 2:0; 0:0), сообщает сайт khl.ru.
В первых двух периодах екатеринбуржцы учинили разгром для «Сибири». Уже на второй минуте после стартового свистка капитан Анатолий Голышев бьет дважды по воротам, на добивании шайба залетает внутрь их. Удваивает счет защитник Алексей Бывальцев, подставив клюшку у ворот под дальний бросок.
Ближе к середине второго периода третью шайбу забрасывает на выходе один на один защитник Ник Эберт. На самых последних секундах двадцатиминутки счет до разгромного доводит форвард Степан Хрипунов. Он вышел перед вратарем и дважды пробил, лишь первый удар Антон Красоткин смог отразить.
До счета 5:0 «Сибирь» не позволила увеличить счет. Бывший капитан «Автомобилиста» Сергей Широков, перешедший в новосибирский клуб, ничем не отличился. Вратарь уральцев Владимир Галкин отыграл на ноль. Сейчас ХК «Автомобилист» возглавляет таблицу регулярного чемпионата и восточной конференции с четырьмя очками. Этот матч стал 300-м для главного тренера хозяев Николая Заварухина и 500-м для нападающего Стефана Да Косты из «Автомобилиста».
Стартовый матч в КХЛ «Автомобилист» выиграл у «Трактора» в уральском дерби со счетом 3:2. Перед сезоном руководство клуба поставило амбициозную задачу — выиграть Кубок Гагарина.
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