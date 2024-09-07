В Республике Алтай жители одного из районов приехали на избирательный участок на верблюдах. Об этом сообщили в региональном правительстве. Избиратели были одеты в национальные костюмы.
«Жители села Ортолык Кош-Агачского района Республики Алтай приехали на избирательный участок в национальных костюмах и на верблюде», — говорится в сообщении. По словам одного из избирателей, им хотелось поднять настроение жителям региона. Верблюд является национальным символом алтайского народа. Животное изображено на гербе Кош-Агачского района.
Выборы депутатов госсобрания и главы Республики Алтай начались 6 сентября. В регионе были открыты 234 избирательных участка. Планируется, что их посетят 163 324 человека.
В регионах России стартовали местные выборы, которые продлятся с 6 по 8 сентября. Избиратели смогут выбрать своих кандидатов в 83 субъектах страны. 6 сентября завершился первый день голосования. Что известно о первом дне губернаторских выборов — в материале URA.RU.
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