Жители Алтая приехали голосовать на верблюдах. Видео

07 сентября 2024 в 10:34 Размер текста - 17 +

Алтайцы приехали на избирательный участок на верблюдах (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Выборы в России 6—8 сентября 2024 года В Республике Алтай жители одного из районов приехали на избирательный участок на верблюдах. Об этом сообщили в региональном правительстве. Избиратели были одеты в национальные костюмы. «Жители села Ортолык Кош-Агачского района Республики Алтай приехали на избирательный участок в национальных костюмах и на верблюде», — говорится в сообщении. По словам одного из избирателей, им хотелось поднять настроение жителям региона. Верблюд является национальным символом алтайского народа. Животное изображено на гербе Кош-Агачского района. Выборы депутатов госсобрания и главы Республики Алтай начались 6 сентября. В регионе были открыты 234 избирательных участка. Планируется, что их посетят 163 324 человека. В регионах России стартовали местные выборы, которые продлятся с 6 по 8 сентября. Избиратели смогут выбрать своих кандидатов в 83 субъектах страны. 6 сентября завершился первый день голосования. Что известно о первом дне губернаторских выборов — в материале URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Республике Алтай жители одного из районов приехали на избирательный участок на верблюдах. Об этом сообщили в региональном правительстве. Избиратели были одеты в национальные костюмы. «Жители села Ортолык Кош-Агачского района Республики Алтай приехали на избирательный участок в национальных костюмах и на верблюде», — говорится в сообщении. По словам одного из избирателей, им хотелось поднять настроение жителям региона. Верблюд является национальным символом алтайского народа. Животное изображено на гербе Кош-Агачского района. Выборы депутатов госсобрания и главы Республики Алтай начались 6 сентября. В регионе были открыты 234 избирательных участка. Планируется, что их посетят 163 324 человека. В регионах России стартовали местные выборы, которые продлятся с 6 по 8 сентября. Избиратели смогут выбрать своих кандидатов в 83 субъектах страны. 6 сентября завершился первый день голосования. Что известно о первом дне губернаторских выборов — в материале URA.RU.