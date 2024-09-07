Жители Алтая приехали голосовать на верблюдах. Видео

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Агро 2014. Еда. Челябинск, верблюд
Алтайцы приехали на избирательный участок на верблюдах (фото из архива) Фото:
новость из сюжета
Выборы в России 6—8 сентября 2024 года

В Республике Алтай жители одного из районов приехали на избирательный участок на верблюдах. Об этом сообщили в региональном правительстве. Избиратели были одеты в национальные костюмы.

«Жители села Ортолык Кош-Агачского района Республики Алтай приехали на избирательный участок в национальных костюмах и на верблюде», — говорится в сообщении. По словам одного из избирателей, им хотелось поднять настроение жителям региона. Верблюд является национальным символом алтайского народа. Животное изображено на гербе Кош-Агачского района.

Выборы депутатов госсобрания и главы Республики Алтай начались 6 сентября. В регионе были открыты 234 избирательных участка. Планируется, что их посетят 163 324 человека.

В регионах России стартовали местные выборы, которые продлятся с 6 по 8 сентября. Избиратели смогут выбрать своих кандидатов в 83 субъектах страны. 6 сентября завершился первый день голосования. Что известно о первом дне губернаторских выборов — в материале URA.RU.

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В Республике Алтай жители одного из районов приехали на избирательный участок на верблюдах. Об этом сообщили в региональном правительстве. Избиратели были одеты в национальные костюмы. «Жители села Ортолык Кош-Агачского района Республики Алтай приехали на избирательный участок в национальных костюмах и на верблюде», — говорится в сообщении. По словам одного из избирателей, им хотелось поднять настроение жителям региона. Верблюд является национальным символом алтайского народа. Животное изображено на гербе Кош-Агачского района. Выборы депутатов госсобрания и главы Республики Алтай начались 6 сентября. В регионе были открыты 234 избирательных участка. Планируется, что их посетят 163 324 человека. В регионах России стартовали местные выборы, которые продлятся с 6 по 8 сентября. Избиратели смогут выбрать своих кандидатов в 83 субъектах страны. 6 сентября завершился первый день голосования. Что известно о первом дне губернаторских выборов — в материале URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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