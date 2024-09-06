Происшествия Школьники на самокатах закошмарили кондуктора трамвая в Екатеринбурге. Видео В Екатеринбурге подростки на самокатах устроили хулиганскую выходку в трамвае 07 сентября 2024 в 12:53 Размер текста - 17 + Хулиганы прыгали ногами по сиденьям (фото из архива) Фото: Анна Майорова © URA.RU В Екатеринбурге подростки катались по трамваю на самокате, прыгали по сиденьям и отбирали у кондуктора терминал. Случившееся попало на видео. «В Екатеринбурге малолетние хулиганы бесились в трамвае на глазах у кондуктора… Кондукторша, понимая свое бессилье в войне с малолетками, не обращала на них внимания, надеясь, что они поскорей покинут вагон трамвая», — пишет telegram-канал «Бандитский центр». На кадрах видно, что подростки катаются по вагону на самокате и прыгают ногами по сиденьям. Также на одном из фрагментов видно, что школьники забрали у кондуктора терминал. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Екатеринбурге подростки катались по трамваю на самокате, прыгали по сиденьям и отбирали у кондуктора терминал. Случившееся попало на видео. «В Екатеринбурге малолетние хулиганы бесились в трамвае на глазах у кондуктора… Кондукторша, понимая свое бессилье в войне с малолетками, не обращала на них внимания, надеясь, что они поскорей покинут вагон трамвая», — пишет telegram-канал «Бандитский центр». На кадрах видно, что подростки катаются по вагону на самокате и прыгают ногами по сиденьям. Также на одном из фрагментов видно, что школьники забрали у кондуктора терминал. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям