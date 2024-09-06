06 сентября 2024

Школьники на самокатах закошмарили кондуктора трамвая в Екатеринбурге. Видео

В Екатеринбурге подростки на самокатах устроили хулиганскую выходку в трамвае
© Служба новостей «URA.RU»
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Новые трамвайные вагоны, представленные на Уральском заводе транспортного машиностроения. Екатеринбург, салон трамвая, места для пассажиров
Хулиганы прыгали ногами по сиденьям (фото из архива) Фото:

В Екатеринбурге подростки катались по трамваю на самокате, прыгали по сиденьям и отбирали у кондуктора терминал. Случившееся попало на видео.

«В Екатеринбурге малолетние хулиганы бесились в трамвае на глазах у кондуктора… Кондукторша, понимая свое бессилье в войне с малолетками, не обращала на них внимания, надеясь, что они поскорей покинут вагон трамвая», — пишет telegram-канал «Бандитский центр».

На кадрах видно, что подростки катаются по вагону на самокате и прыгают ногами по сиденьям. Также на одном из фрагментов видно, что школьники забрали у кондуктора терминал.

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В Екатеринбурге подростки катались по трамваю на самокате, прыгали по сиденьям и отбирали у кондуктора терминал. Случившееся попало на видео. «В Екатеринбурге малолетние хулиганы бесились в трамвае на глазах у кондуктора… Кондукторша, понимая свое бессилье в войне с малолетками, не обращала на них внимания, надеясь, что они поскорей покинут вагон трамвая», — пишет telegram-канал «Бандитский центр». На кадрах видно, что подростки катаются по вагону на самокате и прыгают ногами по сиденьям. Также на одном из фрагментов видно, что школьники забрали у кондуктора терминал.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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