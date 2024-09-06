В Екатеринбурге подростки катались по трамваю на самокате, прыгали по сиденьям и отбирали у кондуктора терминал. Случившееся попало на видео.
«В Екатеринбурге малолетние хулиганы бесились в трамвае на глазах у кондуктора… Кондукторша, понимая свое бессилье в войне с малолетками, не обращала на них внимания, надеясь, что они поскорей покинут вагон трамвая», — пишет telegram-канал «Бандитский центр».
На кадрах видно, что подростки катаются по вагону на самокате и прыгают ногами по сиденьям. Также на одном из фрагментов видно, что школьники забрали у кондуктора терминал.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!