В центре Ноябрьска перекроют дорогу и изменят движение автобусов

В Ноябрьске автобусы могут опаздывать и отклоняться от расписания
В центре Ноябрьска (ЯНАО) на пять дней перекроют перекресток дорог. Из-за этого изменятся маршруты автобусов № 1, 5, 7, 8, 9, 10, 28, сообщили в мэрии города.
«В связи с ремонтными работами на перекрестке проспекта Мира с улицей Ленина с 00:00 9 сентября по 00:00 15 сентября проезд будет закрыт. Изменятся и схемы движения пассажирских автобусов № 1, 5, 7, 8, 9, 10, 28», — написано в telegram-канале администрации.
Также жителей предупредили о возможных задержках и отклонениях в расписании общественного транспорта. Всю дополнительную информацию можно узнать по телефону 8 (3496) 35-46-62.
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