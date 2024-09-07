07 сентября 2024

В центре Ноябрьска перекроют дорогу и изменят движение автобусов

© Служба новостей «URA.RU»
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В Ноябрьске автобусы могут опаздывать и отклоняться от расписания
В Ноябрьске автобусы могут опаздывать и отклоняться от расписания Фото:

В центре Ноябрьска (ЯНАО) на пять дней перекроют перекресток дорог. Из-за этого изменятся маршруты автобусов № 1, 5, 7, 8, 9, 10, 28, сообщили в мэрии города.

«В связи с ремонтными работами на перекрестке проспекта Мира с улицей Ленина с 00:00 9 сентября по 00:00 15 сентября проезд будет закрыт. Изменятся и схемы движения пассажирских автобусов № 1, 5, 7, 8, 9, 10, 28», — написано в telegram-канале администрации.

Также жителей предупредили о возможных задержках и отклонениях в расписании общественного транспорта. Всю дополнительную информацию можно узнать по телефону 8 (3496) 35-46-62.

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В центре Ноябрьска (ЯНАО) на пять дней перекроют перекресток дорог. Из-за этого изменятся маршруты автобусов № 1, 5, 7, 8, 9, 10, 28, сообщили в мэрии города. «В связи с ремонтными работами на перекрестке проспекта Мира с улицей Ленина с 00:00 9 сентября по 00:00 15 сентября проезд будет закрыт. Изменятся и схемы движения пассажирских автобусов № 1, 5, 7, 8, 9, 10, 28», — написано в telegram-канале администрации. Также жителей предупредили о возможных задержках и отклонениях в расписании общественного транспорта. Всю дополнительную информацию можно узнать по телефону 8 (3496) 35-46-62.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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