11 сентября 2024

В ЯНАО повысят выплаты для приемных родителей

© Служба новостей «URA.RU»
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Приемным родителям Ямала увеличат выплаты
Приемным родителям Ямала увеличат выплаты Фото:

В ЯНАО с 1 октября на 4% повысят размер выплаты для приемных родителей. Это следует из постановления правительства региона.

«Постановление. С 1 октября индексировать на 4% размер вознаграждения, причитающегося приемным родителям, с которыми заключен договор о приемной семье», — написано на сайте ведомства.

Минимальная выплата городским приемным родителям — 38,8 тысячи рублей, максимальный — 54,7 тысячи. В селе эта сумма будет варьироваться от 45,7 до 62 тысяч. Также существуют надбавки по возрасту, особенностям здоровья и так далее.

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В ЯНАО с 1 октября на 4% повысят размер выплаты для приемных родителей. Это следует из постановления правительства региона. «Постановление. С 1 октября индексировать на 4% размер вознаграждения, причитающегося приемным родителям, с которыми заключен договор о приемной семье», — написано на сайте ведомства. Минимальная выплата городским приемным родителям — 38,8 тысячи рублей, максимальный — 54,7 тысячи. В селе эта сумма будет варьироваться от 45,7 до 62 тысяч. Также существуют надбавки по возрасту, особенностям здоровья и так далее.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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