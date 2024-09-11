В ЯНАО повысят выплаты для приемных родителей

Приемным родителям Ямала увеличат выплаты
В ЯНАО с 1 октября на 4% повысят размер выплаты для приемных родителей. Это следует из постановления правительства региона.
«Постановление. С 1 октября индексировать на 4% размер вознаграждения, причитающегося приемным родителям, с которыми заключен договор о приемной семье», — написано на сайте ведомства.
Минимальная выплата городским приемным родителям — 38,8 тысячи рублей, максимальный — 54,7 тысячи. В селе эта сумма будет варьироваться от 45,7 до 62 тысяч. Также существуют надбавки по возрасту, особенностям здоровья и так далее.
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