ВС РФ поразили аэродромы и объекты энергетики, помогающие ВСУ

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Вооруженные силы РФ. stock, залп, пуск, ракета, искандер, выстрел, stock
Общие потери ВСУ составили 1960 человек Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы России поразили объекты инфраструктуры и энергетики, которые обеспечивают деятельность ВСУ. Информацию сообщили в Минобороны.

«ВС РФ поразили объекты инфраструктуры на аэродромах, объекты энергетики, обеспечивающие деятельность ВСУ», — рассказали в силовом ведомстве во время брифинга.

Также отражены атаки ВСУ в зоне ответственности группировки «Запад». Были уничтожены два снаряда HIMARS и 59 беспилотников. Общие потери Киева на различных направлениях составили 1960 человек.

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Вооруженные силы России поразили объекты инфраструктуры и энергетики, которые обеспечивают деятельность ВСУ. Информацию сообщили в Минобороны. «ВС РФ поразили объекты инфраструктуры на аэродромах, объекты энергетики, обеспечивающие деятельность ВСУ», — рассказали в силовом ведомстве во время брифинга. Также отражены атаки ВСУ в зоне ответственности группировки «Запад». Были уничтожены два снаряда HIMARS и 59 беспилотников. Общие потери Киева на различных направлениях составили 1960 человек.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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