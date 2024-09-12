ВС РФ поразили аэродромы и объекты энергетики, помогающие ВСУ

Общие потери ВСУ составили 1960 человек
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Вооруженные силы России поразили объекты инфраструктуры и энергетики, которые обеспечивают деятельность ВСУ. Информацию сообщили в Минобороны.
«ВС РФ поразили объекты инфраструктуры на аэродромах, объекты энергетики, обеспечивающие деятельность ВСУ», — рассказали в силовом ведомстве во время брифинга.
Также отражены атаки ВСУ в зоне ответственности группировки «Запад». Были уничтожены два снаряда HIMARS и 59 беспилотников. Общие потери Киева на различных направлениях составили 1960 человек.
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