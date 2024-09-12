ВС РФ поразили аэродромы и объекты энергетики, помогающие ВСУ

12 сентября 2024 в 14:08 Размер текста - 17 +

Общие потери ВСУ составили 1960 человек Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы России поразили объекты инфраструктуры и энергетики, которые обеспечивают деятельность ВСУ. Информацию сообщили в Минобороны. «ВС РФ поразили объекты инфраструктуры на аэродромах, объекты энергетики, обеспечивающие деятельность ВСУ», — рассказали в силовом ведомстве во время брифинга. Также отражены атаки ВСУ в зоне ответственности группировки «Запад». Были уничтожены два снаряда HIMARS и 59 беспилотников. Общие потери Киева на различных направлениях составили 1960 человек. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вооруженные силы России поразили объекты инфраструктуры и энергетики, которые обеспечивают деятельность ВСУ. Информацию сообщили в Минобороны. «ВС РФ поразили объекты инфраструктуры на аэродромах, объекты энергетики, обеспечивающие деятельность ВСУ», — рассказали в силовом ведомстве во время брифинга. Также отражены атаки ВСУ в зоне ответственности группировки «Запад». Были уничтожены два снаряда HIMARS и 59 беспилотников. Общие потери Киева на различных направлениях составили 1960 человек.