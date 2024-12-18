В Пензе студентки после родов получат 100 тысяч рублей

Родившие студентки Пензенской области получат по сто тысяч рублей. Об этом заявил в прямом эфире Центра управления регионом заместитель министра труда, соцзащиты и демографии Пензенской области Дмитрий Матвеев.
«С 2025 года, начиная с 12-й недели беременности студентки вправе написать заявление на получение 100 тысяч рублей. Деньги на карманные расходы могут потратить по желанию», — сообщил Матвеев. Получить средства можно только после рождения ребенка.
Кроме этого, в области семьи студентов могут получить подарок для новорожденного, который состоит из вещей первой необходимости для младенца. Студенческие семьи вправе получить компенсацию за аренду жилья в размере десяти тысяч рублей.
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