В Пензе студентки после родов получат 100 тысяч рублей

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Родивших студенток Пензенской области ждут выплаты
Родивших студенток Пензенской области ждут выплаты Фото:

Родившие студентки Пензенской области получат по сто тысяч рублей. Об этом заявил в прямом эфире Центра управления регионом заместитель министра труда, соцзащиты и демографии Пензенской области Дмитрий Матвеев.

«С 2025 года, начиная с 12-й недели беременности студентки вправе написать заявление на получение 100 тысяч рублей. Деньги на карманные расходы могут потратить по желанию», — сообщил Матвеев. Получить средства можно только после рождения ребенка.

Кроме этого, в области семьи студентов могут получить подарок для новорожденного, который состоит из вещей первой необходимости для младенца. Студенческие семьи вправе получить компенсацию за аренду жилья в размере десяти тысяч рублей.

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Родившие студентки Пензенской области получат по сто тысяч рублей. Об этом заявил в прямом эфире Центра управления регионом заместитель министра труда, соцзащиты и демографии Пензенской области Дмитрий Матвеев. «С 2025 года, начиная с 12-й недели беременности студентки вправе написать заявление на получение 100 тысяч рублей. Деньги на карманные расходы могут потратить по желанию», — сообщил Матвеев. Получить средства можно только после рождения ребенка. Кроме этого, в области семьи студентов могут получить подарок для новорожденного, который состоит из вещей первой необходимости для младенца. Студенческие семьи вправе получить компенсацию за аренду жилья в размере десяти тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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