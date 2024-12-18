В США раскрыли причину убийства генерала Кириллова

CNN: Киев убил Кириллова из-за страха
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В убийстве Игоря Кириллова виновна Украина, передает CNN
В убийстве Игоря Кириллова виновна Украина, передает CNN Фото:
новость из сюжета
В Москве при взрыве погиб генерал-лейтенант Кириллов

Журналисты американского телеканала CNN считают, что Киев осознанно организовал убийство начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ Игоря Кириллова. По их мнению, таким образом Украина выразила свой страх перед российским наступлением на фронте, а также предстоящей инаугурацией Дональда Трампа на пост президента США.

«Взрыв, в результате которого погиб Игорь Кириллов, по-видимому, стал самой масштабной целенаправленной атакой. <...> Это мера срочности, которую чувствует Украина, когда дело доходит до борьбы за инициативу в этой войне любыми возможными способами, поскольку время отсчитывает до возвращения Дональда Трампа в Белый дом, а Россия продолжает свое неуклонное наступление на восточном фронте», — передает CNN. Также по мнению журналистов, Кириллов нанес большой урон репутации ВСУ, распространяя информацию об их действиях, связанной с применением химического оружия. 

Взрыв, при котором погиб Игорь Кириллов, был произведен накануне. Возбуждено уголовное дело, передает РАПСИ. Инцидент произошел на Рязанском проспекте в Москве во дворе жилого дома. По одной из версий, взрывное устройство было заложено в электросамокате. Мощность бомбы составила 1 килограмм тротила.

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Журналисты американского телеканала CNN считают, что Киев осознанно организовал убийство начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ Игоря Кириллова. По их мнению, таким образом Украина выразила свой страх перед российским наступлением на фронте, а также предстоящей инаугурацией Дональда Трампа на пост президента США. «Взрыв, в результате которого погиб Игорь Кириллов, по-видимому, стал самой масштабной целенаправленной атакой. <...> Это мера срочности, которую чувствует Украина, когда дело доходит до борьбы за инициативу в этой войне любыми возможными способами, поскольку время отсчитывает до возвращения Дональда Трампа в Белый дом, а Россия продолжает свое неуклонное наступление на восточном фронте», — передает CNN. Также по мнению журналистов, Кириллов нанес большой урон репутации ВСУ, распространяя информацию об их действиях, связанной с применением химического оружия.  Взрыв, при котором погиб Игорь Кириллов, был произведен накануне. Возбуждено уголовное дело, передает РАПСИ. Инцидент произошел на Рязанском проспекте в Москве во дворе жилого дома. По одной из версий, взрывное устройство было заложено в электросамокате. Мощность бомбы составила 1 килограмм тротила.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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