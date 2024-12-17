Для улучшения качества водоснабжения в Ноябрьске привлекут компанию из Кургана

В Ноябрьске проведут реконструкцию реагентного хозяйства городской станции очистки подземных вод. Для работ, которые позволят улучшить технологический процесс и повысить качество воды, привлекут «Курганский завод комплексных технологий» (входит в группу компаний «Интертехэлектро»). Об этом рассказали в пресс-службе «Энерго-Газ-Ноябрьска».
Модернизация объекта — одно из мероприятий концессионного соглашения между предприятием, муниципалитетом и правительством ЯНАО. «Мы уже установили новое насосное оборудование, провели реконструкцию дренажно-лучевой системы фильтров, заменили серверы и шкафы управления. Сейчас на очереди реагентное хозяйство. Оборудование будет поставлено из Кургана. Сотрудничество с предприятиями этого региона развивается не первый год и уже показало свою эффективность», — отметил исполнительный директор «Энерго-Газ-Ноябрьска» Валерий Ольхов.
Во время работ специалисты планируют смонтировать установки приготовления и дозирования растворов щелочного реагента, пероксида водорода, перманганата калия, флокулянта, а также системы контроля состояния среды в обрабатываемой воде. Благодаря высокой автоматизации оборудования повысится точность дозирования реагентов. Это улучшит показатели качества питьевой воды.
Необходимое оборудование изготовят и смонтируют в модули повышенной заводской готовности на «Курганском заводе комплексных технологий». Это существенно сократит сроки выполнения работ. Завершить реконструкцию планируется в конце 2026 года.
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