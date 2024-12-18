Во Владивостоке обнаружили десять нелегальных мигрантов

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Во Владивостоке десяток нелегальных мигрантов проживали в одной квартире
Во Владивостоке десяток нелегальных мигрантов проживали в одной квартире Фото:

Полицейские Владивостока в ходе рейда обнаружили десять нелегальных мигрантов, проживающих в одной квартире. Информация об этом опубликована на официальном сайте УМВД России по Приморскому краю.

«Полицейские выявили факт компактного проживания и пребывания иностранных граждан на улице Острогорной. В Управление по вопросам миграции УМВД Приморья стражи правопорядка доставили десять человек», — сообщает пресс-служба ведомства.

Всем мигрантам были предъявлены административные обвинения за незаконное пребывание в России. В ходе проверки личностей, выяснилось, что что один из задержанных имеет преступное прошлое в Узбекистане и находится в международном розыске. 39-летнего мужчину передали в территориальный отдел полиции для проведения дальнейших следственных действий.

Остальные незаконные мигранты были помещены в Центр временного содержания иностранных граждан. По решению суда их ждет скорая депортация.

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Полицейские Владивостока в ходе рейда обнаружили десять нелегальных мигрантов, проживающих в одной квартире. Информация об этом опубликована на официальном сайте УМВД России по Приморскому краю. «Полицейские выявили факт компактного проживания и пребывания иностранных граждан на улице Острогорной. В Управление по вопросам миграции УМВД Приморья стражи правопорядка доставили десять человек», — сообщает пресс-служба ведомства. Всем мигрантам были предъявлены административные обвинения за незаконное пребывание в России. В ходе проверки личностей, выяснилось, что что один из задержанных имеет преступное прошлое в Узбекистане и находится в международном розыске. 39-летнего мужчину передали в территориальный отдел полиции для проведения дальнейших следственных действий. Остальные незаконные мигранты были помещены в Центр временного содержания иностранных граждан. По решению суда их ждет скорая депортация.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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