Во Владивостоке обнаружили десять нелегальных мигрантов

Полицейские Владивостока в ходе рейда обнаружили десять нелегальных мигрантов, проживающих в одной квартире. Информация об этом опубликована на официальном сайте УМВД России по Приморскому краю.
«Полицейские выявили факт компактного проживания и пребывания иностранных граждан на улице Острогорной. В Управление по вопросам миграции УМВД Приморья стражи правопорядка доставили десять человек», — сообщает пресс-служба ведомства.
Всем мигрантам были предъявлены административные обвинения за незаконное пребывание в России. В ходе проверки личностей, выяснилось, что что один из задержанных имеет преступное прошлое в Узбекистане и находится в международном розыске. 39-летнего мужчину передали в территориальный отдел полиции для проведения дальнейших следственных действий.
Остальные незаконные мигранты были помещены в Центр временного содержания иностранных граждан. По решению суда их ждет скорая депортация.
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