Фальков заявил об увеличении количества бюджетных мест в вузах

Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков объявил об увеличении количества бюджетных мест в вузах на 2025 год по сравнению с 2024 годом. Это касается приоритетных направлений подготовки, таких как инженерно-технические, педагогические и медицинские специальности.
«На 2025 год по сравнению с 2024-м сохраняется и даже увеличивается выделяемое вузам количество бюджетных мест на приоритетные направления», — сообщил Валерий Фальков на совещании с ректорами российских университетов. Его слова приводятся в telegram-канале Минобрнауки России.
Отмечается, что приоритетными являются области, в которых осуществляется подготовка кадров инженерно-технического, педагогического и медицинского профилей. На совещании «О предварительных итогах 2024 года и планах на 2025 год», которое провел министр, присутствовали руководители 225 вузов, подведомственных Минобрнауки России. Обсуждались основные достижения уходящего года и стратегические задачи на будущее, в том числе развитие приоритетных образовательных программ.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.