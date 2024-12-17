В ходе выполнения боевых задач специальной военной операции (СВО) погиб выпускник Тюменского юридического института МВД (ТЮИ МВД) Артур Арипов из ЯНАО. Об этом сообщает издание «Сельский труженик».
«С апреля 2024 года проходил службу в зоне СВО. Погиб 01.12.2024г. при выполнении задач в ходе специальной военной операции. Артур Арипович награжден орденом Мужества посмертно. В память о герое была объявлена минута молчания. В последний путь бойца проводили со всеми воинскими почестями», — сообщает издание «Сельский труженик».
Там добавили, что Артур Арипов родился в г. Лабытнанги ЯНАО. В 2006 году поступил в ТЮИ МВД, затем работал следователем в Сургуте (ХМАО). В 2024 году окончил ускоренные командирские курсы, подписал контракт и отправился в зону проведения СВО, где погиб в начале декабря.
Похороны военного прошли 16 декабря в с . Казанское Вагайского района. В память об Артуре Арипове состоялся торжественный митинг.
Ранее URA.RU писали о том, что 18 декабря в с . Нижняя Тавда пройдут похороны двух военных. Они также погибли в зоне проведения специальной военной операции.
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