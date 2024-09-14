В одной из американских боевых машин пехоты (БМП) Bradley, отправленных на Украину в рамках военной помощи, была обнаружена карта одной из крупнейших военных баз в США. Об этом сообщают журналисты.
«В руки ВС РФ после захвата боевой машины на купянском направлении попала карта национального учебного центра Форт Ирвин, расположенного в пустыне Мохаве в Калифорнии», — сообщает РИА Новости. Отмечается, что Форт Ирвин является ключевым тренировочным полигоном американских вооруженных сил.
БМП Bradley, которые США поставляют на Украину, часто становятся целью для российских войск. Многие из этих машин были уничтожены или захвачены как трофеи. Так, на курском направлении были ликвидированы восемь Bradley, а также 136 боевых бронированных машин, 13 артиллерийских орудий и другая техника ВСУ, передает «Национальная служба новостей». Власти РФ заявляли о том, что захваченные БМП «прекрасно горят» и не оказывают значительного влияния на ход боевых действий.
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