Желающих задать вопрос Путину и Трампу по итогам саммита оказалось очень много

В пресс-центре на военной базе США в Анкоридже на Аляске множество журналистов хотят задать вопросы президенту РФ Владимиру Путину и американскому лидеру Дональду Трампу. Об этом рассказал журналист URA.RU с места событий.
«Пока делегации России и США общаются в закрытом режиме, журналисты проводят свободное время в ожидании результатов переговоров. Желающих задать вопросы Путину и Трампу будет очень много», — передает корреспондент агентства.
Белый дом считает переговоры РФ и США историческими. Там отмечают значимость первой личной встречи Трампа и Путина за последние годы.
