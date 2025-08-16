Желающих задать вопрос Путину и Трампу по итогам саммита оказалось очень много

Множество желающих задать вопросы Путину и Трампу собралось на месте переговоров
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Журналисты приготовили вопросы лидерам РФ и США
Журналисты приготовили вопросы лидерам РФ и США Фото:
новость из сюжета
Встреча Путина и Трампа

В пресс-центре на военной базе США в Анкоридже на Аляске множество журналистов хотят задать вопросы президенту РФ Владимиру Путину и американскому лидеру Дональду Трампу. Об этом рассказал журналист URA.RU с места событий.

«Пока делегации России и США общаются в закрытом режиме, журналисты проводят свободное время в ожидании результатов переговоров. Желающих задать вопросы Путину и Трампу будет очень много», — передает корреспондент агентства.

Белый дом считает переговоры РФ и США историческими. Там отмечают значимость первой личной встречи Трампа и Путина за последние годы.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В пресс-центре на военной базе США в Анкоридже на Аляске множество журналистов хотят задать вопросы президенту РФ Владимиру Путину и американскому лидеру Дональду Трампу. Об этом рассказал журналист URA.RU с места событий. «Пока делегации России и США общаются в закрытом режиме, журналисты проводят свободное время в ожидании результатов переговоров. Желающих задать вопросы Путину и Трампу будет очень много», — передает корреспондент агентства. Белый дом считает переговоры РФ и США историческими. Там отмечают значимость первой личной встречи Трампа и Путина за последние годы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...