CNN Turk: Путин сделал три жеста в адрес Трампа

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Путин и Трамп ведут переговоры уже два часа
Путин и Трамп ведут переговоры уже два часа Фото:
новость из сюжета
Встреча Путина и Трампа

Президент России Владимир Путин перед началом саммита с американским коллегой Дональдом Трампом на военной базе в Анкоридже (Аляска, США) сделал три жеста, которые являются значимыми на фоне высокого интереса к переговорам. Об этом сообщает телеканал CNN Turk.

«На этой встрече президент России Путин сделал три очень важных жеста в адрес президента США Трампа. Во-первых, российский лидер отправился на Аляску, территорию США, для участия в этом саммите. Во-вторых, он прибыл на военную базу США. В-третьих, поприветствовав представителей прессы после выхода из самолета, он сел в машину, принадлежащую американской стороне, и направился к зданию, где будет проходить встреча » — говорится в публикации. Там отметили, что президенты отправились до места переговоров на одном авто.

15 августа на территории военной базы Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже, штат Аляска, стартовали переговоры между Путиным и Трампом. Подробности о ходе переговоров — в онлайн-трансляции URA.RU. Переговоры двух лидеров в формате «три на три» продолжаются уже два часа. Белый назвал встречу Путина и Трампа «исторической», передает RT.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент России Владимир Путин перед началом саммита с американским коллегой Дональдом Трампом на военной базе в Анкоридже (Аляска, США) сделал три жеста, которые являются значимыми на фоне высокого интереса к переговорам. Об этом сообщает телеканал CNN Turk. «На этой встрече президент России Путин сделал три очень важных жеста в адрес президента США Трампа. Во-первых, российский лидер отправился на Аляску, территорию США, для участия в этом саммите. Во-вторых, он прибыл на военную базу США. В-третьих, поприветствовав представителей прессы после выхода из самолета, он сел в машину, принадлежащую американской стороне, и направился к зданию, где будет проходить встреча » — говорится в публикации. Там отметили, что президенты отправились до места переговоров на одном авто. 15 августа на территории военной базы Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже, штат Аляска, стартовали переговоры между Путиным и Трампом. Подробности о ходе переговоров — в онлайн-трансляции URA.RU. Переговоры двух лидеров в формате «три на три» продолжаются уже два часа. Белый назвал встречу Путина и Трампа «исторической», передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...